30/10/2026 12:25

《真知灼見－溫灼培》金價3900美元成短線關鍵支持

《真知灼見》美國財政狀況不斷惡化是不假，全球中央銀行相繼去美元化增持黃金作儲備亦為事實。而隨著全球化逆轉，亦會推高全球物價引來通脹，這對黃金同為有利。但為何金價自今年3月開始總是不升，現今還於4000美元關位掙扎？



*現打壓金價的主要是短暫因素*



上述所指對金價的支撐，都是長遠因素，對長遠金價走勢確切有利，也解釋了筆者長遠看好金價的主因。但現今金價在反映短暫因素，而這些則不利於金價。例如，現今市場擔心美國總統特朗普在中期選舉後，不論勝敗，將再沒有心理負擔，會全力對付伊朗，這樣油價定必上升。石油作為主要能源，是必需品，在面對高昂油價時，一些能源相對匱乏，且經濟承受能力較弱的國家，其中央銀行在迫於無奈下，就不得不出售手上資產，包括黃金，以換取石油。黃金作為市場上最具流動性的資產之一，便容易成為被拋售對象。



除此以外，油價升所帶來的通脹，又有可能驅使美國聯儲局加大加息步伐，由於投資黃金不能收取利息，聯儲局加息當然不利於金價。最後要留意，最近有著不少人工智能(AI)企業的負面消息流出，主要是擔心相關企業的資金流問題，有關消息正為環球股市構成壓力，而黃金市場投資者擔心股市一旦急跌，又有可能會導致部分股票投資者沽金以彌補股市帶來的損失。這一切，也正在遏抑金價。



*短期利淡因素，長遠或成金價催化劑*



然而，市場因素不是非黑即白。上述短期利淡因素，時間一旦拉長，也可能轉化為金價的利好因素。美伊衝突愈激烈，美國的軍費開支便可能愈龐大，進一步加劇財政赤字及債務負擔，削弱市場對美元及美債的信心，促使資金轉投黃金。衝突若推高油價及通脹，也可能提升黃金的抗通脹吸引力。至於聯儲局加息，雖然短期會增加持有黃金的機會成本，但亦可能推高美國政府的融資及利息開支，長遠加重債務負擔，反而有利金價。別忘記，美國政府目前的債務已超過40萬億美元，即使聯儲局小幅加息，也會令政府的沉重利息負擔百上加斤。



*金價3900至4000美元為重要支持區*



眼下，我們更應觀察，在上述短期利淡因素持續打壓下，金價能否守住3900至4000美元的支持區。若再觀察約半個月，金價仍能穩守在該區間之上，便可視為長線吸納的參考訊號。《恒生銀行首席市場策略員 溫灼培》



*《經濟通》所刊的署名及/或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。