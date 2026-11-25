25/11/2026 14:36

《匯海威言－毛偉廉》聯儲局放鷹推升美元，今晚迎戰核心PCE與GDP雙重考驗

《匯海威言》近期美國聯儲局立場相當強硬，帶動美元匯價拾級而上。紐約聯儲行總裁威廉斯(John Williams)周初表示「抗通脹仍有工作要做」，暗示不排除連續加息以遏止物價。受鷹派言論刺激，市場預計12月9日加息0.25厘的機率已飆升至95%以上，甚至預期明年1月及3月仍可能進一步緊縮，高息環境恐維持更長時間。



息口預期升溫推高美元指數至104水平，令非美貨幣及黃金受壓。除利率因素外，近期美股科技板塊受人工智能(AI)估值及信貸憂慮拖累而顯著回調，部分槓桿資金被迫拋售黃金套現補倉，加劇金價跌勢。若科技股弱勢持續，金價不排除下試每盎司3000美元關口。



今晚（25日）本港時間21:30公布的兩大關鍵數據，將成為後市風向標：



－美國10月核心PCE物價指數（按年）：



作為聯儲局最重視的通脹指標，市場預期升幅將由前值3.1%略為加快至3.2%。儘管核心數據剔除能源價格，但10月紐約期油一度攀升至每桶105美元，其成本傳導效應或令實際數據存在高於預期的風險。不過，紐約期油自11月初高位（約102美元）至今已急挫約兩成至80美元水平，通脹壓力可望於未來數月逐步紓緩。若今晚數據符合預期，美元或借勢回吐，金價有望迎來技術性反彈。



－美國第三季GDP修正值（年化季率）：



市場預期維持在3.4%的強勁增長（第二季終值為2.2%）。若經濟數據依然堅挺，將進一步鞏固聯儲局繼續加息的理據；反之，唯有通脹與經濟增長雙雙意外降溫，方能有效緩解市場對加息的恐慌。



密切留意今晚兩大數據結果。《高歌期貨業務部及市場分析部主管 毛偉廉》



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