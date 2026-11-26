26/11/2026 15:37

《匯海威言－毛偉廉》金價技術反彈，惟加息陰霾下難重拾升軌

《匯海威言》昨晚（25日）美國公布10月核心PCE按年上升3.3%，高於市場預期的3.2%，反映通脹壓力有所升溫；同晚公布的美國第三季GDP增長達4.3%，大幅高於預期的3.4%，顯示經濟增長明顯改善。兩項數據均強化了美國聯儲局未來加息的預期，帶動美元走強，非美貨幣與黃金一度受壓。金價曾由每盎司3521美元下挫至3427美元，跌近100美元，隨後顯著反彈並收報3581美元；今日（26日）升勢延續，現報約3597美元。昨晚的反彈屬技術性反彈，事緣昨日RSI曾跌穿30超賣水平，料短期雖有上行空間，但尚未確認重拾升軌，皆因聯儲局未來持續加息的預期，仍是壓制金價走高的核心因素，上方阻力位約在3700美元。



*下周美股科技股密集放榜，金價或迎新一輪考驗*



近期科技股的負面消息曾令金價承壓，相關動態備受市場關注。下周（11月30日至12月4日）美股將迎來12家企業軟件、網絡安全及人工智能(AI)晶片設計領域的重要科技企業公布財報，市場焦點料集中在下周二（12月1日）及下周三（12月2日）的盤後時段。



今明兩日適逢美國感恩節假期，今日美股全日休市，期貨交易時間亦縮短；明日（27日）美股則為半日市，期貨同樣縮短交易時段。預料假期間各類金融產品成交量將有所回落，金價短線或呈窄幅偏向上行格局。



*本文撰於2026年11月26日下午2時40分



《高歌期貨業務部及市場分析部主管 毛偉廉》



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