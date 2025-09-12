26,453.56
+367.24
(+1.41%)
26,490
+392
(+1.50%)
高水36
9,394.14
+133.89
(+1.45%)
6,013.31
+124.54
(+2.11%)
1,408.31億
3,883.91
+8.60
(+0.222%)
4,549.67
+1.64
(+0.036%)
12,990.45
+10.56
(+0.081%)
2,586.11
+8.95
(+0.35%)
115,486.5300
+3.8400
(0.003%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0954
澳元最佳客戶買入價
5.1938
歐元最佳客戶買入價
9.1460
英鎊最佳客戶買入價
10.5730
日圓最佳客戶買入價
5.2910
新聞及評論
HIBOR 同業拆息
隔夜
2.42%
1個月
3.04%
3個月
3.15%
更新：11/09/2025 11:15
即將公佈經濟數據
日本-工業生產(月率)
即將公佈
12/09/2025 12:30
前值
2.10%
市場預測
--
日本-工業生產(年率)
即將公佈
12/09/2025 12:30
前值
4.40%
市場預測
--
最佳銀行兌換
人民幣兌港元
電匯客戶買入
1.0954
電匯客戶賣出
1.0890
更新：12/09/2025 10:45:30
最新
人氣
