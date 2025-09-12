12/09/2025 09:03

美國公布8月份CPI按年增2.9%，按月增0.4%，大致符合預期，同時未至於PPI一樣按月出現倒退跡象，三大指數齊創新高；道指升617點報46108，納指升157點報22043，標普升55點報6587。

（互聯網圖片）

市傳阿里巴巴及百度已開始使用自研AI晶片取代部分英偉達晶片，ADS股價分別大升8%報155.44美元及升3.92%報111.82美元。其餘中概股一同造好；拼多多升0.83%報125.72美元，京東升3.24%報34.40美元，網易升2.98%報150.09美元，理想升1.63%報24.35美元，小鵬升2.39%報20.58美元，蔚來升6.12%報6.07美元，萬國數據飆14.93%報38.50美元，金山雲升5.60%報16.77美元，再鼎醫藥飆14.37%報32.48美元。

夜期升逾300點，ADR普遍跑贏

恒指夜期大升366點報26464。ADR跑贏港股；騰訊(00700)ADR較港股高1.55%，折合639.2港元；美團(03690)ADR較港高1.57%，折合98.1港元；友邦(01299)ADR較港股高1.33%，折合76.4港元；滙控(00005)ADR較港股高2.51%，折合107.7港元；小米(01810)ADR較港股高0.91%，折合55.1港元。

阿里150元關需消化蟹貨惟料承接力強，恒指阻力上移至26600

受惠阿里AI晶片憧憬，港股利好憧憬提升，目前有「黑期」之稱的新加坡HS50指數現報26470，升355點，恒指料跟隨高開約300點。

阿里及百度自研晶片憧憬帶動全線中資科技股預期，引發隔晚外資追捧中概股。參考阿里ADS收市價，折合已達151.34港元，料阿里港股亦將升破150元大關，宜留意150元為阿里2021年因業績倒退造成的下跌裂口頂部，時隔近四年或吸引陳年蟹貨出籠，短線有獲利盤需要消化，觀乎資金對AI晶片後市憧憬會否帶來更強承接力，以及官方會否確認消息，將支持阿里在150元固後繼續上行。如成功企穩150元，下一關可上望160元。

重磅阿里預期增大，同步帶動港股預期，進一步為恒指守穩26000提供支持，如此轉阿里自研AI晶片確認，加上後續與蘋果合作憧憬，恒指將有更大機會在消化減息利好因素後繼續守穩26000。參考恒指牛熊證街貨分布，前日恒指熊證街貨量急增，惟淡友僅攻跌恒指100點左右，便宜在26000關前難以下殺，上日除最貼價區域26300至26399外，其餘每100點熊區都出現街貨淨減少；以現時街貨量預計，恒指上攻至較為重貨的26500至26599區域便未必再有動力，即約26600水平，距離現貨價亦有超過500點距離，料為日內至短線阻力水平。