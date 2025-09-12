12/09/2025 10:29

嘉賓：iFAST Global Markets 投資總監 溫鋼城

港股周四（11日）表現反覆，低開212點後，曾一度跌逾300點，不過其後又倒升41點，惟未能升勢，收市時跌113點，報26086點，守穩兩萬六關，全日成交3252億元，下站有望挑戰26500點？不過近日有不少股份宣布集資抽水，如阿里巴巴(09988)、蔚來(09866)等，會否擔心抽水潮將加劇？





新股方面，生物製藥公司勁方醫藥(02595)正招股中，這隻股份又抽得過嗎？

[youtube width=630 height=355]https://www.youtube.com/watch?v=zs6FJ0223sI[/youtube]

【立即追蹤我們的YouTube頻道，一按即睇所有精彩影片】



─────────────



【直播節目 一按即睇】每逢港股交易日早上8時55分開始，都會有【開市Good Morning】！

節目重溫 > https://bit.ly/2T70l62



─────────────



更多精彩節目:

直播節目《hot talk 1點鐘》 > https://bit.ly/2T4T46z



─────────────



本節目歡迎觀眾即場互動/提問有關投資問題，惟經濟通不會邀請任何觀眾加入任何網上群組，包括但不限於股市分析群組，亦不會接觸個別觀眾進行任何股票／商品／資產／服務之推介／銷售。倘發現任何未經授權的推銷／邀約留言，或提問與投資無關的問題，或留言有中傷／厭惡／謾駡／誹謗成份，又或影響其他觀眾觀賞節目，經濟通將立即删除其帳戶，並保留採取進一步行動的權利，敬請留意！



─────────────



喜歡我們的影片，記得訂閱etnet YouTube Channel > https://bit.ly/3lhKE89