15/09/2025 08:47

要聞盤點

1、美股市場周五（12日）升跌不一，納斯達克指數創收市新高，標普500指數亦接近盤中新高，而道指則錄得輕微跌幅。投資者繼續將焦點放在下周聯儲局即將召開的利率決議會議，普遍預期將儲啟動減息周期，以應對勞動力市場放緩及通脹放緩的雙重壓力。道指收市跌273.78點，或0.59%，報45834.22點；標普500指數3.18點，或0.05%，報6584.29點；納指升98.03點，或0.44%，報22141.1點。中國金龍指數跌9點。日經期貨截至上午7時40分下跌25點。

2、美國財政部呼籲七國集團及歐盟對中國與印度商品加徵關稅，迫使兩國減少購買俄羅斯石油，以限制對莫斯科戰爭機器的資金支持。

3、中共中央政治局委員何立峰9月14日至17日率團赴西班牙，與美方舉行經貿會談，首日討論關稅、TikTok及經濟問題，周一將繼續會談。

4、美國密歇根大學9月消費者信心指數初值跌至55.4，低於8月終值58.2及預期的58.0，並連續第二個月錄得跌幅。

5、大摩預計聯儲局今年剩餘三次會議均減息，較早前預測的9月及12月各減息25基點更為寬鬆。

6、內地8月末M2按年增長8.8%，高於市場預期，M1增速加快至6%；新增人民幣貸款5900億元，低於市場預期。

7、中國人民銀行9月15日將開展6000億元買斷式逆回購操作，期限為182天，以保持銀行體系流動性充裕，採用固定數量及多重價位中標。

8、港府今早9時起接受第10批銀色債券認購，入場費1萬元，保證息率3.85厘，目標發行額500億元，最多可提高至550億元，9月29日截止。