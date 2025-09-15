26,504.44
+116.28
(+0.44%)
26,536
+149
(+0.56%)
高水32
9,409.35
+44.41
(+0.47%)
6,066.85
+77.58
(+1.30%)
1,271.17億
3,873.56
+2.96
(+0.076%)
4,561.73
+39.73
(+0.879%)
13,078.95
+154.82
(+1.198%)
2,600.62
+25.58
(+0.99%)
115,366.9500
+98.9400
(0.086%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0933
澳元最佳客戶買入價
5.1850
歐元最佳客戶買入價
9.1350
英鎊最佳客戶買入價
10.5593
日圓最佳客戶買入價
5.2802
恒生指數
26,504.44
+116.28
(+0.44%)
期指
高水32
26,536
+149
(+0.56%)
國企指數
9,409.35
+44.41
(+0.47%)
科技指數
6,066.85
+77.58
(+1.30%)
大市成交
1,271.17億
股票
1,117.75億
(87.931%)
窩輪
54.09億
(4.255%)
牛熊證
99.33億
(7.814%)
即時更新：15/09/2025 10:56
可賣空股票總成交
2,867.41億
主板賣空
441.97億
(15.414%)
更新：12/09/2025 16:59
上証指數
成交：5,672.18億
3,873.56
+2.96
(+0.076%)
滬深300
4,561.73
+39.73
(+0.879%)
深証成指
13,078.95
+154.82
(+1.198%)
MSCI中國A50
2,600.62
+25.58
(+0.99%)
比特幣
資料由Binance提供
115,366.9500
+98.9400
(0.086%)
人民幣/港元
最佳客戶買入價
1.0933
澳元/港元
最佳客戶買入價
5.1850
歐元/港元
最佳客戶買入價
9.1350
英鎊/港元
最佳客戶買入價
10.5593
日圓/港元
最佳客戶買入價
5.2802
新聞及評論
新聞
新聞 新聞評論
即將公佈經濟數據
德國-批發物價(月率)
即將公佈
15/09/2025 14:00
前值
-0.10%
市場預測
--
德國-批發物價(年率)
即將公佈
15/09/2025 14:00
前值
0.50%
市場預測
--
熱門加密貨幣
Bitcoin-比特幣-BTC BTC 比特幣
115,366.95
+98.94
+0.086%
Ethereum-以太坊-ETH ETH 以太坊
4,619.7600
+15.2800
+0.332%
Litecoin-萊特幣-LTC LTC 萊特幣
115.7000
+0.6000
+0.521%
更新：15/09/2025 10:56
US Yield 美國國債
10年國債孳息率
4.06%
3個月國債孳息率
4.08%
10年-3個月國債孳息率
-0.02%
更新：12/09/2025 16:15
最新
