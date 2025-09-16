16/09/2025 09:05

聯儲局議息會議前夕，市場認為減息已無懸念，樂觀預期推動美國三大股指周一（15日）向好。在大型科技股帶動下，納斯達克指數與標準普爾500指數雙雙創下新高。

道指收市升50.03點，或0.11%，報45884.25點；標普500指數升31.02點，或0.47%，報6615.31點；納指升207.65點，或0.94%，報22348.75點。納指盤中高見22352.05點，標普500指數一度升至6619.62點，兩者均創盤中新高。

美國總統特朗普在社交平台發文，一方面稱中美在馬德里舉行的最新一輪經貿談判進展順利，另一方面則再次向聯儲局施壓，敦促主席鮑威爾立即大幅減息，言論亦為市場情緒帶來支持。

科技股表現突出，成為升市主要動力。谷歌母公司Alphabet(US.GOOGL)上漲4.5%，市值成功突破3萬億美元大關，成為繼蘋果、微軟和英偉達後，第四家達到此里程碑的美國企業，突顯了大型科技股的市場領導地位。

特斯拉(US.TSLA)收市升3.6%，公司行政總裁馬斯克披露，斥資約10億美元大手增持公司股份，這是公司自2020年以來首次重大內部增持，消息刺激投資者信心。

英偉達(US.NVDA)股價逆市受壓，日內下跌0.04%。公司遭中國國家市場監督管理總局點名，指其違反中國《反壟斷法》及先前批准收購時附加的限制性條件，依法決定對其展開進一步調查。

美匯小幅回落

美匯指數呈現小幅回落0.32%，報約97.29點，因投資者普遍預期聯儲局在本周將宣布減息。美元兌日圓匯率呈現回落，日內報約147.33，下跌約0.23%。歐元兌美元匯率報約1.177美元，微升約0.31%。

現貨黃金升約1%

現貨黃金價格和紐約期金均顯示出強勁的上漲趨勢。現貨黃金升約1%，報每盎司3679美元；紐約期金報每盎司3718美元，上升約0.8%，顯示黃金市場的強勁需求與投資者避險情緒持續高漲。

國際原油市場延續震盪向上格局。紐約期油升至每桶約62.75美元，漲幅約0.9%。布蘭特期油價格升至每桶約67.46美元，漲幅約0.7%，受烏克蘭對俄羅斯能源設施的攻擊及地緣政治風險推動。

撰文：經濟通市場國金組