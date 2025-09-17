26,639.00
+200.49
(+0.76%)
26,672
+208
(+0.79%)
高水33
9,486.05
+99.66
(+1.06%)
6,206.06
+128.40
(+2.11%)
1,155.89億
3,856.67
-5.20
(-0.135%)
4,513.04
-10.30
(-0.228%)
13,034.51
-29.46
(-0.226%)
2,558.89
-14.90
(-0.58%)
116,769.5900
-19.3700
(-0.017%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0956
澳元最佳客戶買入價
5.2047
歐元最佳客戶買入價
9.2412
英鎊最佳客戶買入價
10.6330
日圓最佳客戶買入價
5.3199
美元匯率-最大跌幅
AUD 澳元/美元
0.6675
-0.0014
-0.202%
NZD 紐元/美元
0.5977
-0.0011
-0.184%
TWD 美元/新台幣
30.0038
-0.0438
-0.146%
更新：17/09/2025 10:30
Prime Rate 最優惠利率
5.250%
滙豐, 中銀, 恒生
31/07/2025 12:12
5.500%
渣打香港, 建行亞洲, 星展, 中信銀行(國際), 招商永隆, 大眾, 集友, 創興, 南商, 花旗, 交銀香港, PAObank, 天星, 大新, 上商, 東亞, 工銀亞洲
19/06/2025 13:02
5.625%
富邦
14/02/2025 11:57
5.750%
華僑
08/05/2025 14:56
6.375%
眾安
08/05/2025 14:56
最新
人氣
