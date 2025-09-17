26,648.24
+209.73
(+0.79%)
26,673
+209
(+0.79%)
高水25
9,490.07
+103.68
(+1.10%)
6,209.85
+132.19
(+2.18%)
1,161.73億
3,855.04
-6.83
(-0.177%)
4,511.63
-11.71
(-0.259%)
13,033.30
-30.67
(-0.235%)
2,559.27
-14.52
(-0.56%)
116,802.5900
+13.6300
(0.012%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0956
澳元最佳客戶買入價
5.2033
歐元最佳客戶買入價
9.2412
英鎊最佳客戶買入價
10.6330
日圓最佳客戶買入價
5.3199
恒生指數
26,648.24
+209.73
(+0.79%)
期指
高水25
26,673
+209
(+0.79%)
國企指數
9,490.07
+103.68
(+1.10%)
科技指數
6,209.85
+132.19
(+2.18%)
大市成交
1,161.73億
股票
1,032.42億
(88.869%)
窩輪
48.12億
(4.142%)
牛熊證
81.19億
(6.989%)
即時更新：17/09/2025 10:35
可賣空股票總成交
2,500.34億
主板賣空
318.86億
(12.753%)
更新：16/09/2025 16:59
上証指數
成交：4,820.59億
3,855.04
-6.83
(-0.177%)
滬深300
4,511.63
-11.71
(-0.259%)
深証成指
13,033.30
-30.67
(-0.235%)
MSCI中國A50
2,559.27
-14.52
(-0.56%)
比特幣
資料由Binance提供
116,802.5900
+13.6300
(0.012%)
人民幣/港元
最佳客戶買入價
1.0956
澳元/港元
最佳客戶買入價
5.2033
歐元/港元
最佳客戶買入價
9.2412
英鎊/港元
最佳客戶買入價
10.6330
日圓/港元
最佳客戶買入價
5.3199
新聞及評論 主頁
加拿大-消費者物價指數(年率)
公佈值
1.90%
公佈日期
16/09/2025 20:30
巴西-失業率
公佈值
5.60%
公佈日期
16/09/2025 20:00
香港-失業率
公佈值
3.70%
公佈日期
16/09/2025 16:30
最佳銀行兌換
人民幣兌港元
電匯客戶買入
1.0956
電匯客戶賣出
1.0900
更新：17/09/2025 10:35:09
