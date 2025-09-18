直播中 : 開市Good Morning - 美聯儲減息0.25厘符預期 鮑威爾言論點解讀？港股劍指兩萬七關？科網股最新點部署？
直播中 : 開市Good Morning - 美聯儲減息0.25厘符預期 鮑威爾言論點解讀？港股劍指兩萬七關？科網股最新點部署？
26,845.55
-62.84
(-0.23%)
26,869
-43
(-0.16%)
高水23
9,567.94
-28.83
(-0.30%)
6,348.79
+14.55
(+0.23%)
458.30億
3,880.96
+4.62
(+0.119%)
4,544.51
-6.51
(-0.143%)
13,166.96
-48.50
(-0.367%)
2,590.27
+1.11
(+0.04%)
116,665.0900
+217.4900
(0.187%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0956
澳元最佳客戶買入價
5.1780
歐元最佳客戶買入價
9.2110
英鎊最佳客戶買入價
10.6087
日圓最佳客戶買入價
5.3020
美日南北夾擊，台海陷暴風眼

17/09/2025 14:15
大國博弈

第十批銀債認購策略

17/09/2025 09:06
貨幣攻略

關稅戰 | 特朗普簽署行政令實施美日貿易協議，對汽車等日本產...

05/09/2025 10:07
關稅戰
外匯黃金
新聞及評論
新聞及評論 主頁
新聞
新聞 新聞評論
即將公佈經濟數據
日本-東京住宅銷售(年率)
即將公佈
18/09/2025 13:00
前值
34.10%
市場預測
--
台灣-貨幣供應M2(年率)
即將公佈
18/09/2025 16:00
前值
3.42%
市場預測
--
最新重要數據
加拿大-消費者物價指數(年率)
公佈值
1.90%
公佈日期
16/09/2025 20:30
巴西-失業率
公佈值
5.60%
公佈日期
16/09/2025 20:00
香港-失業率
公佈值
3.70%
公佈日期
16/09/2025 16:30
US Yield 美國國債
10年國債孳息率
4.04%
3個月國債孳息率
4.04%
10年-3個月國債孳息率
0.00%
更新：16/09/2025 16:15
最新
