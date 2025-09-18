18/09/2025 10:46

嘉賓：國農證券董事總經理 林家亨

美國聯儲局一如市場預期減息0.25厘，不過主席鮑威爾會後指出，是次減息屬於風險管理，暗示不是開始持續的減息周期，未來將逐次會議作出利率決定，以上言論點解讀？





港府周三（17日）公布新一份的施政報告，恒指表現全日向上，收市時升469點，報26908點，成交3602億元，港股劍指27000點關？





本地地產股表現普遍靠穩，反映是次施政報告未有太大驚喜？





另外，滙豐研究下調比亞迪(01211)目標價5％至14元，而其股價周三錄得三連升，升逾2％收市，而家仍可部署金九銀十嗎？

[youtube width=630 height=355]https://www.youtube.com/watch?v=htKNVOQWGkg[/youtube]

