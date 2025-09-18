直播中 : hot talk 1點鐘 - 美國宣布減息 鮑威爾言論偏中立兼保守派？🌀講解港股第四季「超前部署」！
直播中 : hot talk 1點鐘 - 美國宣布減息 鮑威爾言論偏中立兼保守派？🌀講解港股第四季「超前部署」！
26,536.66
-371.73
(-1.38%)
26,550
-362
(-1.35%)
高水13
9,453.03
-143.74
(-1.50%)
6,270.45
-63.79
(-1.01%)
2,972.00億
3,839.63
-36.71
(-0.947%)
4,507.14
-43.88
(-0.964%)
13,109.77
-105.69
(-0.800%)
2,572.72
-16.44
(-0.63%)
117,082.8200
+635.2200
(0.545%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0956
澳元最佳客戶買入價
5.1573
歐元最佳客戶買入價
9.1860
英鎊最佳客戶買入價
10.5940
日圓最佳客戶買入價
5.2830
恒生指數
26,536.66
-371.73
(-1.38%)
期指
高水13
26,550
-362
(-1.35%)
國企指數
9,453.03
-143.74
(-1.50%)
科技指數
6,270.45
-63.79
(-1.01%)
大市成交
2,972.00億
股票
2,710.63億
(91.206%)
窩輪
109.21億
(3.675%)
牛熊證
152.15億
(5.120%)
即時更新：18/09/2025 14:18
可賣空股票總成交
1,754.02億
主板賣空
210.27億
(11.988%)
半日數據，更新：18/09/2025 12:40
上証指數
成交：11,388.62億
3,839.63
-36.71
(-0.947%)
滬深300
4,507.14
-43.88
(-0.964%)
深証成指
13,109.77
-105.69
(-0.800%)
MSCI中國A50
2,572.72
-16.44
(-0.63%)
比特幣
資料由Binance提供
117,082.8200
+635.2200
(0.545%)
人民幣/港元
最佳客戶買入價
1.0956
澳元/港元
最佳客戶買入價
5.1573
歐元/港元
最佳客戶買入價
9.1860
英鎊/港元
最佳客戶買入價
10.5940
日圓/港元
最佳客戶買入價
5.2830
查看更多「香港好去處」精彩內容

01
十月
維多利亞港兩岸｜2025年國慶煙花匯演 維多利亞港兩岸｜2025年國慶煙花匯演
大型盛事 節慶活動
維多利亞港兩岸｜2025年國慶煙花匯演
推介度：
01/10/2025
免費
22
一月
香港故宮文化博物館｜香港賽馬會呈獻系列：修明武備 ─ ─ 故宮博物院藏清代軍事文物 香港故宮文化博物館｜香港賽馬會呈獻系列：修明武備 ─ ─ 故宮博物院藏清代軍事文物
展覽 文化藝術
香港故宮文化博物館｜香港賽馬會呈獻系列：修明武備 ─ ─ 故宮博物院藏清代軍事文物
推介度：
22/01/2025 - 31/12/2025
即市人氣股
etnet專輯
山今養生智慧
etnet專輯
山今養生智慧
etnet專輯

美日南北夾擊，台海陷暴風眼

17/09/2025 14:15
大國博弈

第十批銀債認購策略

17/09/2025 09:06
貨幣攻略

關稅戰 | 特朗普簽署行政令實施美日貿易協議，對汽車等日本產...

05/09/2025 10:07
關稅戰
說說心理話
Watch Trends 2025
北上食買玩
Wonder in Art
理財秘笈
山今養生智慧
輕鬆護老
照顧者 情緒健康
外匯黃金
HIBOR 同業拆息
隔夜
3.06%
1個月
3.36%
3個月
3.40%
更新：18/09/2025 11:15
美元匯率-最大跌幅
NZD 紐元/美元
0.5899
-0.0035
-0.583%
AUD 澳元/美元
0.6617
-0.0035
-0.532%
EUR 歐元/美元
1.1783
-0.0042
-0.358%
更新：18/09/2025 14:15
Prime Rate 最優惠利率
5.125%
中銀, 滙豐
18/09/2025 12:57
5.250%
恒生
19/12/2024 19:49
5.375%
渣打香港
18/09/2025 12:58
5.500%
建行亞洲, 星展, 中信銀行(國際), 招商永隆, 大眾, 集友, 創興, 南商, 花旗, 交銀香港, PAObank, 天星, 大新, 上商, 東亞, 工銀亞洲
08/05/2025 14:56
5.625%
富邦
14/02/2025 11:57
5.750%
華僑
08/05/2025 14:56
6.375%
眾安
08/05/2025 14:56
