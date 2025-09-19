19/09/2025 08:59

在聯儲局宣布減息後，市場信心大受提振，加上科技行業傳出重磅合作消息，美股周四(18日)氣勢如虹，道瓊斯指數、納斯達克指數、標準普爾500指數，以至羅素2000小型股指數四大指數，齊創下盤中與收市歷史新高。

市場普遍將聯儲局主席鮑威爾近期有關減息作為風險管理的言論，解讀為政策重心正從壓抑通脹轉向刺激經濟增長。此一鴿派預期重燃投資者對經濟加速的樂觀情緒，並抵消了對潛在衰退的憂慮。

此外，最新公布的美國經濟數據亦為市場錦上添花，截至9月13日當周的新申領失業救濟人數，大幅減少3.3萬人至23.1萬人，遠勝市場預期的24萬人，顯示勞動市場依然堅韌，裁員水平處於低位，進一步鞏固經濟軟著陸的論述。

英特爾股價急升22.8%，創下多年來最大單日升幅。此前，英偉達宣布將對英特爾進行50億美元的戰略投資，雙方將共同開發次世代數據中心及個人電腦晶片。此舉被視為行業競爭格局的重大轉變，英偉達股價亦受消息帶動上漲3.5%，引領整個半導體板塊強勢上揚。

數據分析公司Palantir股價上揚5.1%，該公司宣布獲得英國一筆價值7.5億美元的大型合約，進一步擴大其在歐洲市場的版圖。

台積電股價升2.2%，市場消息指蘋果已預訂其明年絕大部分的2納米製程產能，顯示頂級客戶對其先進技術的強勁需求未減，為公司未來數年的增長提供高度確定性。

道指收市升124.1點，或0.27%，報46142.42點；標普500指數升31.61點，或0.48%，報6631.96點；納指升209.4點，或0.94%，報22470.73點。

此外，英倫銀行結束貨幣政策會議後，宣布將基準利率維持在4厘不變，此舉符合市場普遍預期。

美元兌日圓一度跌至146.77日內低位

在聯儲局公布決議後，美匯指數一度下跌，但隨後迅速回升，日內在96.9至97.6區間波動，日內上漲約0.37%，企穩於97以上水平，顯示市場在消化減息消息後，對美元前景的看法更為複雜。

美元兌日圓匯價呈波動格局，匯價一度跌至146.77的日內低位。然而，隨著市場對日本經濟數據的反應及美元走強，日圓掉頭回軟，曾升至148.26水平，匯價在147.8附近整固。歐元兌美元匯價走勢疲軟，報1.1784，下跌0.25%，匯率已從9月16日創下的1.1868高位顯著回落。

現貨黃金價格一度升至每盎司3673美元。然而升勢未能持續，金價隨後回落，現貨黃金在每盎司3650美元水平附近徘徊整固，日內報3643美元，下跌約0.4%，顯示市場在經歷急升後出現獲利回吐壓力。紐約期金亦同步走軟，報每盎司3675美元，下跌1.1%，盤中曾跌穿3700美元關口，低見約3660美元。

國際原油價格承壓走低，結束早前升勢。儘管美國原油庫存數據顯示出乎意料的大幅下降，但市場對美國經濟前景的憂慮，以及聯儲局減息所引申的經濟疲軟信號，蓋過庫存利好消息的影響，導致紐約期油及布蘭特期油雙雙下跌。紐約期油價格報每桶62.96美元，下跌0.5%；布蘭特期油亦回落至每桶66.99美元，下跌約0.6%。

撰文：經濟通市場國金組