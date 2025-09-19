19/09/2025 17:45

滬深三大指數今日（19日）全數收跌，滬指跌0.3%，收報3820.09點，深成指跌0.04%，創業板指軟0.16%。兩市全天成交2.32萬億元（人民幣．下同），較上個交易日縮量8114億元或26%。滬綜指本周曾衝上3899.96點，為逾十年高位，不過升勢後繼無力，全周跌1.3%。

中國7月減持257億美元美國國債至7307億美元，為2008年12月以來最低。（資料圖片）

人民幣兌一美元即期匯率（CNY）今日收報7.1125，較上個交易日4時30分收盤價跌46點子，兩連跌，全日在7.1102至7.1177之間波動。今日人民幣兌一美元中間價報7.1128，較上個交易日跌43點子，兩連跌，創8月26日以來逾三周新低，較市場預測偏強約50點。

今日新聞精選

1. 美國財政部周四（18日）公布的數據顯示，7月外國持有的美國國債升至歷史高位，其中以日本和英國的增持最為顯著；而中國所持美債則減少至7307億美元，為2008年12月以來最低，當時中國持有7274億美元美債。日本仍是美債的最大外國持有國，7月持有規模達1.15萬億美元，為2024年3月以來最高。英國投資者作為第二大美債持有方，7月持有規模升至接近9000億美元的紀錄高位，較6月增長約5%。

2. 國家外匯管理局今日公布，8月銀行結售匯順差147億美元，上月為順差228億美元。1-8月，銀行結售匯順差121億美元。國家外匯管理局副局長李斌表示，外匯市場交易保持活躍，8月，企業、個人等非銀行部門跨境收支1.3萬億美元，同比增長8%。外匯市場供求總體平衡，8月，跨境資金淨流入32億美元，分項目看，貨物貿易資金淨流入保持穩定，外資總體淨買入境內股票和債券，服務貿易和投資收益資金淨流出由季節性高位回落。總的來看，當前中國外匯市場交易活躍，外匯供求基本平衡，市場預期保持穩定。

3. 中國外交部發言人林劍宣布，國務院總理李強將於9月22日至26日（下周一至五）赴紐約出席第80屆聯合國大會一般性辯論。其間，李強還將出席中國主辦的全球發展倡議高級別會議等活動，並同聯合國秘書長及有關國家領導人舉行會晤。林劍並稱，李強將在多雙邊活動中全面介紹中國對當前國際形勢、重大全球性問題和聯合國工作的看法，深入闡釋中國內外政策以及全球治理倡議等重大理念主張。

4. 國家市監總局網站今日發布的汽車召回信息顯示，日前小米汽車科技有限公司根據相關要求，向國家市場監督管理總局備案了召回計劃。決定自即日起，召回2024年2月6日至2025年8月30日生產的部分SU7標準版電動汽車，共計116887輛。本次召回範圍內部分車輛在L2高速領航輔助駕駛功能開啟的某些情況下，對極端特殊場景的識別、預警或處置可能不足，若駕駛員不及時干預可能會增加碰撞風險，存在安全隱患。小米汽車將通過汽車遠程升級（OTA）技術，為召回範圍內的車輛免費升級軟件，以消除安全隱患。

5. 上海市發布關於個人住房房產稅試點政策優化調整的通知，對符合條件的高層次人才、重點產業緊缺急需人才，以及持有本市居住證滿3年並在本市工作生活的購房人，在本市新購住房時提供房產稅優惠政策。具體包括：新購家庭第一套住房暫免徵收房產稅，新購家庭第二套及以上住房合併計算家庭全部住房面積，人均不超過60平方米的暫免徵收房產稅，超出部分面積按暫行辦法規定徵收房產稅。持有本市居住證不滿3年的購房人，其住房先按暫行辦法徵收房產稅，持有居住證滿3年後符合條件的，已徵收的房產稅可予退還。政策自2025年1月1日起執行。

6. 廣汽集團微博今日發文稱，廣汽、華為近日正式官宣全新品牌「啟境」。據介紹，「啟境」品牌由廣汽集團與華為乾崑聯合打造，定位為高端智能新能源汽車品牌。根據雙方規劃，啟境汽車將全系搭載華為乾崑最先進的智能技術。華為在輔助駕駛、智能座艙、用戶生態和品牌營銷方面的強大實力，結合廣汽在三電技術與整車製造領域的專長，共同為啟境品牌注入強大競爭力。廣汽集團今年3月投資15億元成立華望汽車，與華為合作造車，首款產品將定位於30萬元級豪華智能新能源車，計劃於2026年上市。

7. 華為、上汽聯合打造的鴻蒙智行「第五界」尚界首車--尚界H5將於下周二（23日）正式發布。鴻蒙智行微博宣布，鴻蒙智行秋季新品發布會將於9月23日晚上7時舉行，屆時問界及尚界新品重磅登場。尚界H5於8月25日亮相並開啟預訂，預售價16.98萬元起。尚界H5上市即搭載華為乾崑智駕ADS 4，擁1360km超長續航。華為、賽力斯聯合打造的問界新品則包括全新問界M7、問界M9「銀境紫」新色。

8. 據《晚點LatePost》報道，在高德掃街榜發布10天後，淘寶閃購和餓了麼將在20日（明日）上線到店的商家團購業務，優先做餐飲團購。報道指，淘寶閃購的團購業務將在上海、深圳、嘉興三城多個核心商圈率先啟動試點，此後陸續上線全國一、二線城市。該業務由淘寶閃購和餓了麼提供同一個團購供給，但會同時在淘寶、支付寶、高德三個阿里體系最大的流量端口上線。上線當天正是周六--淘寶閃購即時配送到家業務一周裏的訂單高峰日，也能趕上十一黃金周的客流高峰，與美團和大眾點評的團購競爭。

