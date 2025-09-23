23/09/2025 08:49

要聞盤點

1、受惠於科技股強勢，特別是人工智能領域的消息推動，加上市場對聯儲局未來減息路徑的樂觀預期，美股周一（22日）延續上周升勢。三大指數連續第三個交易日創下盤中與收市新高，並由科技股主導的納指領升大市。然而，投資者仍需關注本周公布的關鍵通脹數據，以及迫在眉睫的美國聯邦政府停擺風險。道指收市升66.27點，或0.14%，報46381.54點；標普500指數升29.39點，或0.44%，報6693.75點；納指升157.5點，或0.7%，報22788.98點。中國金龍指數跌83點。日經期貨截至上午7時51分升20點。

2、糾纏多時的TikTok美國業務出售事宜迎來突破。據路透引述白宮官員透露的最新消息，美國總統特朗普預計將於本周稍後簽署行政命令，批准一項將TikTok美國業務從其中國母公司字節跳動剝離的協議。白宮方面對此交易的完成擁有信心，並相信已獲中國政府首肯。

3、儘管美國聯儲局上周啟動自2024年12月以來的首次減息，但多位官員其後發表審慎言論，市場持續評估未來的利率路徑，導致美國國債孳息率於周一(22日)普遍上揚，觸及三周高位。指標性的10年期美國國債孳息率大部分時間持平後，尾盤攀升2.3個點子至4.142%，創下自9月5日以來的最高水平。

4、英偉達(US.NVDA)與人工智能研究公司OpenAI宣布，雙方已簽署意向書，英偉達計劃向OpenAI逐步投資高達1000億美元，以支持其建設及部署至少10吉瓦的人工智能數據中心。消息公布後，英偉達股價升逾3%。

5、香港證券及期貨專業總會對港交所維持「打風不停市」政策表示關注，指出天文台預測颱風「樺加沙」周三最接近香港，風速或高達每小時210公里並伴隨暴雨，可能構成嚴重威脅。該會強烈呼籲政府及港交所於惡劣天氣下暫停證券及衍生產品市場交易，以保障從業人員與公眾安全。

6、中國人民銀行行長潘功勝在國新辦發布會表示，此次會議主題為總結「十四五」時期金融業發展成就，屬中長期視角回顧，不涉及短期政策調整。關於「十五五」及後續金融改革內容，將待中央統一部署後進一步溝通。

7、中國證監會黨委發布關於二十屆中央第三輪巡視整改進展情況的通報，明確下一步將以「永遠在路上」的態度和決心，嚴肅認真抓好持續整改工作，不斷鞏固拓展整改成效。駐證監會紀檢監察組將持續加大對巡視整改工作的監督力度，全面提升風險化解處置和監管執法能力。

8、受美國聯儲局減息預期持續發酵的提振，國際金價再度刷新歷史高位。現貨金價觸及每盎司3739美元，而紐約期金價格更曾高見3773美元。

9、T-Mobile(US.TMUS)宣布重大人事任命，現任營運總監戈帕蘭(Srini Gopalan))將接替西弗特((Mike Sievert)，成為公司下一任行政總裁，此項任命將於2025年11月1日正式生效。

10、外電引述兩位消息人士報道稱，中國證券監管機構已建議一些本地券商暫停在香港開展現實世界資產（RWA）代幣化業務，這表明中國政府對蓬勃發展的離岸數字資產市場感到擔憂。