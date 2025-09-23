26,179.32
-164.82
(-0.63%)
26,201
-198
(-0.75%)
高水22
9,296.90
-73.83
(-0.79%)
6,162.65
-95.26
(-1.52%)
1,219.60億
3,802.33
-26.25
(-0.686%)
4,506.71
-15.90
(-0.352%)
13,065.47
-92.50
(-0.703%)
2,602.65
+4.92
(+0.19%)
112,031.1600
-619.8300
(-0.550%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0946
澳元最佳客戶買入價
5.1280
歐元最佳客戶買入價
9.1897
英鎊最佳客戶買入價
10.5217
日圓最佳客戶買入價
5.2715
推廣【etnet x 環球海產】獨家優惠全場95折！
恒生指數
26,179.32
-164.82
(-0.63%)
期指
高水22
26,201
-198
(-0.75%)
國企指數
9,296.90
-73.83
(-0.79%)
科技指數
6,162.65
-95.26
(-1.52%)
大市成交
1,219.60億
股票
1,043.05億
(85.524%)
窩輪
55.87億
(4.581%)
牛熊證
120.68億
(9.895%)
即時更新：23/09/2025 10:46
可賣空股票總成交
2,564.70億
主板賣空
514.08億
(20.044%)
更新：22/09/2025 16:59
上証指數
成交：5,966.06億
3,802.33
-26.25
(-0.686%)
滬深300
4,506.71
-15.90
(-0.352%)
深証成指
13,065.47
-92.50
(-0.703%)
MSCI中國A50
2,602.65
+4.92
(+0.19%)
比特幣
資料由Binance提供
112,031.1600
-619.8300
(-0.550%)
人民幣/港元
最佳客戶買入價
1.0946
澳元/港元
最佳客戶買入價
5.1280
歐元/港元
最佳客戶買入價
9.1897
英鎊/港元
最佳客戶買入價
10.5217
日圓/港元
最佳客戶買入價
5.2715
歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多「香港好去處」精彩內容

19
九月
旺角創興廣場INCUBASE Arena｜日本暗黑恐怖大師《 伊藤潤二 恐怖體驗展 2》香港站9月登場 旺角創興廣場INCUBASE Arena｜日本暗黑恐怖大師《 伊藤潤二 恐怖體驗展 2》香港站9月登場
大型盛事 商場活動
旺角創興廣場INCUBASE Arena｜日本暗黑恐怖大師《 伊藤潤二 恐怖體驗展 2》香港站9月登...
推介度：
19/09/2025 - 09/11/2025
03
九月
西九M+博物館｜M+將於 2025 年 9 月與東亞領先文化機構合作呈獻：時代的稜鏡：日本的藝術實踐 1989‒2010、李昢：一九九八年至今的創作 及 春之宣言 西九M+博物館｜M+將於 2025 年 9 月與東亞領先文化機構合作呈獻：時代的稜鏡：日本的藝術實踐 1989‒2010、李昢：一九九八年至今的創作 及 春之宣言
展覽 文化藝術
西九M+博物館｜M+將於 2025 年 9 月與東亞領先文化機構合作呈獻：時代的稜鏡：日本的藝術實踐...
推介度：
03/09/2025 - 22/02/2026
外匯黃金
即時報價
極速報價
全文搜索
即時報價
極速報價
全文搜索
即市人氣股
09988 阿里巴巴－Ｗ00020 商湯－Ｗ00941 中國移動00388 香港交易所00700 騰訊控股02318 中國平安
股票
ETF
Highlight:
【夏日海鮮拼盤超抵食推介】用戶專享95折！
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
【防詐騙聲明】切勿誤信金融投資詐騙廣告
etnet TV
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
地產
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
外匯黃金
新聞及評論
新聞及評論 主頁新聞及評論定期存款銀行外幣兌換港元匯率美元匯率貴金屬經濟數據市場指標
新聞
新聞 新聞評論
Prime Rate 最優惠利率
5.125%
恒生, 中銀, 滙豐
18/09/2025 18:45
5.375%
招商永隆, 上商, 大新, 東亞, 工銀亞洲, 渣打香港
19/09/2025 19:54
5.500%
建行亞洲, 星展, 中信銀行(國際), 大眾, 集友, 創興, 南商, 花旗, 交銀香港, PAObank, 天星
08/05/2025 14:56
5.625%
富邦
14/02/2025 11:57
5.750%
華僑
08/05/2025 14:56
6.375%
眾安
08/05/2025 14:56
即將公佈經濟數據
新加坡-消費者物價指數(年率)
即將公佈
23/09/2025 13:00
前值
0.60%
市場預測
0.60%
新加坡-核心消費者物價指數(年率)
即將公佈
23/09/2025 13:00
前值
0.50%
市場預測
0.50%
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
海鮮優惠
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處