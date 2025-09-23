直播中 : hot talk 1點鐘 - 港股半日向下 短期後市點行？
26,053.46
-290.68
(-1.10%)
26,077
-322
(-1.22%)
高水24
9,250.42
-120.31
(-1.28%)
6,113.19
-144.72
(-2.31%)
2,009.74億
3,782.15
-46.43
(-1.213%)
4,473.27
-49.34
(-1.091%)
12,929.12
-228.85
(-1.739%)
2,578.64
-19.09
(-0.73%)
112,833.6200
+182.6300
(0.162%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0946
澳元最佳客戶買入價
5.1300
歐元最佳客戶買入價
9.1897
英鎊最佳客戶買入價
10.5168
日圓最佳客戶買入價
5.2696
美元匯率-最大跌幅
NZD 紐元/美元
0.5853
-0.0016
-0.274%
AUD 澳元/美元
0.6590
-0.0011
-0.168%
TWD 美元/新台幣
30.2030
-0.0141
-0.047%
更新：23/09/2025 13:46
US Yield 美國國債
10年國債孳息率
4.15%
3個月國債孳息率
4.00%
10年-3個月國債孳息率
0.15%
更新：22/09/2025 16:15
最佳銀行兌換
加元兌港元
電匯客戶買入
5.6317
電匯客戶賣出
5.6140
