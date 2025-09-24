24/09/2025 08:40

在聯儲局主席鮑威爾指美股估值高昂，以及市場對人工智能狂熱能否持續存疑的雙重壓力下，美國股市周二(23日)從紀錄高位回落，科技股領跌。市場走勢呈現明顯分化，對利率敏感的小型股指數逆市創下新高。

道指早段一度高見46688.32點，再創歷史新高，其後反覆向下，收市跌88.76點，或0.19%，報46292.78點；標普500指數跌36.83點，或0.55%，報6656.92點；以科技股為主的納指表現最弱，日內跌215.5點，或0.95%，報22573.47點。

鮑威爾明確指出股票價格估值相當高昂，被市場解讀为對當前股市泡沫風險的警示。鮑威爾同時暗示，上周的減息並不代表清晰的寬鬆周期開啟，形容當前局面充滿挑戰，令市場對未來利率路徑的預期增添不確定性，導致部分追高風險的情緒降溫。

科技板塊成為主要沽壓來源，特別是今年以來升幅驚人的人工智能相關股票普遍回吐。英偉達(US.NVDA)股價下跌2.8%。英偉達此前宣布向OpenAI投資1000億美元的重磅消息一度刺激其股價及大市上揚，但投資者重新審視這筆交易，擔憂其複雜的客戶與供應商關係，讓人聯想起科網泡沫時期的交易模式。

另外，甲骨文(US.ORCL)在過去三個月憑藉樂觀的AI銷售預測累計升逾50%後，今日股價亦下跌4.4%。

儘管大型科技股受壓，周二大市跌幅相對有限，且市場內部呈現明顯分化。受益於聯儲局上周減息，對利率變動較為敏感的小型股羅素2000指數逆市上漲，盤中更創下新高，反映資金從高估值的科技股流向其他板塊。

投資者目前正觀望周五(26日)公布的個人消費支出價格指數(PCE)，該數據是聯儲局衡量通脹的重要指標，將為後續貨幣政策提供重要線索。與此同時，美國聯邦政府面臨停擺的風險日益增加，成為市場揮之不去的陰霾。

美匯指數高位回軟





美匯指數呈現高位回軟格局，指數上升動力減弱，在97.30水平附近徘徊，日內報97.21，微跌0.09%。美元兌日圓受壓，日圓匯價回升至147.5至147.9區間整固，日內報147.59，下跌0.08%。歐元兌美元匯價窄幅波動，徘徊於1.18美元水平附近，日內升0.11%，報1.1817。

現貨黃金持續上揚，一度升穿每盎司3750美元關口，盤中最高觸及3791.25美元的新高。其後回落至3764，升幅約0.5%。紐約期金日內高見3824美元的歷史新高，升幅達0.5%。

國際原油價格顯著反彈，紐約期油上漲約2.1%，至每桶63.23美元左右。布蘭特期油價格亦上漲超過1.9%，報每桶67.28美元水平。

撰文：經濟通市場國金組