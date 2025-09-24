直播中 : 開市Good Morning - 🌀打風不停市 恒指咩位支持力大？📉科網股趁回調吸納？🛄十一長假前部署賭股、航空股？
直播中 : 開市Good Morning - 🌀打風不停市 恒指咩位支持力大？📉科網股趁回調吸納？🛄十一長假前部署賭股、航空股？
26,244.39
+85.27
(+0.33%)
26,268
+66
(+0.25%)
高水24
9,338.91
+48.57
(+0.52%)
6,187.99
+20.93
(+0.34%)
348.26億
3,825.69
+3.86
(+0.101%)
4,517.32
-2.46
(-0.054%)
13,083.48
-36.34
(-0.277%)
2,596.16
-6.21
(-0.24%)
112,368.4100
+369.6100
(0.330%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0950
澳元最佳客戶買入價
5.1354
歐元最佳客戶買入價
9.1897
英鎊最佳客戶買入價
10.5246
日圓最佳客戶買入價
5.2715
恒生指數
26,244.39
+85.27
(+0.33%)
期指
高水24
26,268
+66
(+0.25%)
國企指數
9,338.91
+48.57
(+0.52%)
科技指數
6,187.99
+20.93
(+0.34%)
大市成交
348.26億
股票
327.14億
(93.934%)
窩輪
3.99億
(1.147%)
牛熊證
17.13億
(4.919%)
即時更新：24/09/2025 09:48
可賣空股票總成交
2,579.04億
主板賣空
414.00億
(16.052%)
更新：23/09/2025 16:59
上証指數
成交：2,257.21億
3,825.69
+3.86
(+0.101%)
滬深300
4,517.32
-2.46
(-0.054%)
深証成指
13,083.48
-36.34
(-0.277%)
MSCI中國A50
2,596.16
-6.21
(-0.24%)
比特幣
資料由Binance提供
112,368.4100
+369.6100
(0.330%)
人民幣/港元
最佳客戶買入價
1.0950
澳元/港元
最佳客戶買入價
5.1354
歐元/港元
最佳客戶買入價
9.1897
英鎊/港元
最佳客戶買入價
10.5246
日圓/港元
最佳客戶買入價
5.2715
即將公佈經濟數據
南韓-零售銷售(年率)
即將公佈
24/09/2025 10:00
前值
9.10%
市場預測
--
日本-工具機訂單(年率)
即將公佈
24/09/2025 14:00
前值
3.60%
市場預測
--
熱門加密貨幣
Bitcoin-比特幣-BTC BTC 比特幣
112,368.41
+369.61
+0.330%
Ethereum-以太坊-ETH ETH 以太坊
4,185.9000
+21.6500
+0.520%
ThetaNetwork-西塔鏈-THETA THETA 西塔鏈
0.7450
+0.0110
+1.499%
更新：24/09/2025 09:45
最新重要數據
澳洲-製造業採購經理人指數
公佈值
51.60
公佈日期
23/09/2025 07:00
台灣-失業率
公佈值
3.35%
公佈日期
22/09/2025 16:00
日本-官方指標利率
公佈值(比前值)
0.50%( 0.00%)
公佈日期
19/09/2025 11:47
最新
