25/09/2025 08:43

要聞盤點

1、在人工智能相關股票持續面臨壓力，以及投資者靜待本周稍後公布的關鍵通脹數據之際，美股於周三（24日）連續第二個交易日收低。儘管晶片製造商美光科技(US.MU)公布的強勁業績一度為市場帶來刺激，但樂觀情緒未能持續，大市全日表現反覆偏軟。道指收市跌171.5點，或0.37%，報46121.28點；標普500指數跌18.95點，或0.28%，報6637.97點；納指跌75.62點，或0.33%，報22497.86點。中國金龍指數升238點。日經期貨截至上午7時53分跌47點。

2、美國財長貝森特再度公開對聯儲局的貨幣政策表達不滿，認為主席鮑威爾在上周的減息舉措過於保守。他表示，鮑威爾本應發出更強的寬鬆信號，包括減息1至1.5厘，並對鮑威爾至今未暗示明確的利率目標感到驚訝。

3、美國商務部公布的數據，美國8月份新屋銷售出乎意料地大幅增長，為疲弱的房地產市場帶來驚喜。數據顯示，8月新屋銷售按月急升20.5%，經季節性調整後按年率計算為80萬間，遠超預期的65萬間，並創下自2022年1月以來的最高水平。

4、美國商務部依照《貿易擴展法》第232條對進口機器人、工業機械和醫療設備啟動調查，為潛在關稅行動鋪路。

5、OpenAI、甲骨文(US.ORCL)與日本軟銀集團宣布，三方將合作在美國新建五座人工智能數據中心，為白宮支持的「星門」(Stargate)AI基建項目注入強大動力。連同其他擴建計劃，此舉將在未來三年內為該項目帶來近7吉瓦的算力，相關投資規模已超過4000億美元。

6、應用材料(US.AMAT)與晶圓代工廠格芯宣布達成戰略合作夥伴關係，雙方將在格芯的新加坡園區共同建立一座頂尖的波導製造工廠。此舉旨在加速由人工智能崛起所驅動的新興光子技術，特別是針對擴增實境眼鏡等下一代應用。

7、外電引述消息稱，美國晶片廠商英特爾(Intel)已經與蘋果公司(Apple)接洽，希望獲得對方的投資，以重振晶片業務。日前，人工智能晶片廠商英偉達(Nvidia)(US.NVDA)宣布，將向英特爾投資50億美元，獲得該公司約4%的股份，協議還包括兩家公司聯合開發個人電腦晶片和數據中心晶片的計劃，但不涉及英特爾為輝達代工生產晶片。

8、商務部等8部門聯合印發《關於大力發展數字消費共創數字時代美好生活的指導意見》，意見鼓勵企業加速研發創新，增加人工智能(AI)終端產品有效供應等，營造良好的數字消費環境，鼓勵金融機構與數字消費企業、支付企業加強合作，共同開發適應數字消費的金融產品和服務等。

9、商務部、網信辦等部門發布促進服務出口措施，將便利人員跨境往來和入境消費。

10、金管局在社交平台發文表示，《穩定幣條例》8月1日正式生效，任何人在業務過程中，在香港發行法幣穩定幣，或者向香港公眾積極推廣相關發行活動，都需要先取得金管局牌照，而目前為止，金管局仍未發出任何穩定幣發行人牌照，若有人現時進行相關活動屬於違法。

11、阿里巴巴(US.BABA)宣布多項重大發展，刺激股價大漲逾8%，創下近四年新高。在2025年度的雲棲大會上，公司披露與美國晶片商英偉達合作、擴大全球數據中心的藍圖，並承諾進一步增加人工智能領域的投資。