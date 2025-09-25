直播中 : 開市Good Morning - 阿里加碼投資 兼夥英偉達拓AI業務！🌪️📈港股隨「風」反彈 有冇條件挑戰更高？🛢️油價後市點行？
直播中 : 開市Good Morning - 阿里加碼投資 兼夥英偉達拓AI業務！🌪️📈港股隨「風」反彈 有冇條件挑戰更高？🛢️油價後市點行？
推廣【etnet x 環球海產】獨家優惠全場95折！
09988 阿里巴巴－Ｗ00020 商湯－Ｗ00700 騰訊控股00388 香港交易所01810 小米集團－Ｗ01024 快手－Ｗ
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
即將公佈經濟數據
日本-東京百貨業銷售(年率)
即將公佈
25/09/2025 13:30
前值
-10.00%
市場預測
--
法國-消費者信心指數
即將公佈
25/09/2025 14:45
前值
87.00
市場預測
87.00
評論
貴金屬
XAU 黃金現貨
3,732.4200
-10.4100
-0.278%
XAG 白銀現貨
43.8444
-0.0778
-0.177%
更新：25/09/2025 10:15
最新
人氣
