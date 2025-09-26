26,327.62
-157.06
(-0.59%)
26,346
-189
(-0.71%)
高水18
9,388.50
-55.72
(-0.59%)
6,321.06
-58.13
(-0.91%)
1,285.48億
3,852.57
-0.73
(-0.019%)
4,583.11
-10.38
(-0.226%)
13,376.61
-69.29
(-0.515%)
2,623.98
-18.49
(-0.70%)
109,631.4300
+636.9400
(0.584%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0916
澳元最佳客戶買入價
5.1000
歐元最佳客戶買入價
9.1027
英鎊最佳客戶買入價
10.4057
日圓最佳客戶買入價
5.2083
推廣【etnet x 環球海產】獨家優惠全場95折！
恒生指數
26,327.62
-157.06
(-0.59%)
期指
高水18
26,346
-189
(-0.71%)
國企指數
9,388.50
-55.72
(-0.59%)
科技指數
6,321.06
-58.13
(-0.91%)
大市成交
1,285.48億
股票
1,131.12億
(87.992%)
窩輪
65.54億
(5.099%)
牛熊證
88.82億
(6.909%)
即時更新：26/09/2025 10:49
可賣空股票總成交
2,813.37億
主板賣空
451.61億
(16.052%)
更新：25/09/2025 16:59
上証指數
成交：5,060.47億
3,852.57
-0.73
(-0.019%)
滬深300
4,583.11
-10.38
(-0.226%)
深証成指
13,376.61
-69.29
(-0.515%)
MSCI中國A50
2,623.98
-18.49
(-0.70%)
比特幣
資料由Binance提供
109,631.4300
+636.9400
(0.584%)
人民幣/港元
最佳客戶買入價
1.0916
澳元/港元
最佳客戶買入價
5.1000
歐元/港元
最佳客戶買入價
9.1027
英鎊/港元
最佳客戶買入價
10.4057
日圓/港元
最佳客戶買入價
5.2083
歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多etnet精彩內容

外匯黃金
即時報價
極速報價
全文搜索
即時報價
極速報價
全文搜索
即市人氣股
09988 阿里巴巴－Ｗ01810 小米集團－Ｗ00700 騰訊控股00020 商湯－Ｗ00981 中芯國際00388 香港交易所
股票
ETF
Highlight:
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
【防詐騙聲明】切勿誤信金融投資詐騙廣告
etnet TV
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
地產
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
外匯黃金
新聞及評論
新聞及評論 主頁新聞及評論定期存款銀行外幣兌換港元匯率美元匯率貴金屬經濟數據市場指標
新聞
新聞 新聞評論
美元匯率-最大跌幅
SEK 美元/瑞典克朗
9.4501
-0.0126
-0.134%
SGD 美元/坡元
1.2928
-0.0016
-0.120%
JPY 美元/日圓
149.7180
-0.1520
-0.101%
更新：26/09/2025 10:45
評論
HIBOR 同業拆息
隔夜
3.70%
1個月
3.62%
3個月
3.53%
更新：25/09/2025 11:15
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
海鮮優惠
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處