恒生指數
26,332.83
-151.85
(-0.57%)
期指
高水13
26,346
-189
(-0.71%)
國企指數
9,390.65
-53.57
(-0.57%)
科技指數
6,322.85
-56.34
(-0.88%)
大市成交
1,286.56億
股票
1,132.20億
(88.002%)
窩輪
65.54億
(5.094%)
牛熊證
88.82億
(6.904%)
即時更新：26/09/2025 10:49
可賣空股票總成交
2,813.37億
主板賣空
451.61億
(16.052%)
更新：25/09/2025 16:59
上証指數
成交：5,064.10億
3,852.22
-1.08
(-0.028%)
滬深300
4,582.56
-10.93
(-0.238%)
深証成指
13,374.42
-71.48
(-0.532%)
MSCI中國A50
2,623.25
-19.22
(-0.73%)
比特幣
資料由Binance提供
109,631.4300
+636.9400
(0.584%)
人民幣/港元
最佳客戶買入價
1.0916
澳元/港元
最佳客戶買入價
5.1000
歐元/港元
最佳客戶買入價
9.1027
英鎊/港元
最佳客戶買入價
10.4057
日圓/港元
最佳客戶買入價
5.2083
