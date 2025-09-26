26/09/2025 08:48

美國第二季國內生產總值(GDP)增長由原先的3.3%，向上修訂至3.8%，為近兩年來最快增速，主要是個人消費升2.5%，較原先公布的1.6%升幅強勁。核心個人消費開支平減指數，第二季上揚2.6%，增幅略多過之前公布的2.5%。美股周四持續受壓，道指收報45947點，跌173點或0.38%；標指跌0.5%，報6604點；納指跌0.5%，報22384點。

（互聯網圖片）



反映中概股表現的金龍指數反彈0.42%。阿里巴巴跌0.55%，報175.47美元；京東升0.98%，報35.17美元；百度升1.87%，報135.40美元；理想升1.49%，報25.81美元；小鵬升4.61%，報22.25美元；蔚來升4.92%，報7.47美元；嗶哩嗶哩升4.07%，報27.34美元。

夜期低水過百點，ADR普遍低走

恒指夜期跌163點，報26372，低水113點。ADR個股方面，美團(03690)ADR較港股低0.41%，折合101.9港元；長和(00001)ADR較港股低1.20%，折合49.5港元；騰訊(00700)ADR較港股低0.25%，折合648.4港元；小米(01810)ADR較港股低0.56%，折合59.1港元；港交所(00388)ADR較港股低0.37%，折合434.0港元；滙控(00005)ADR較港股高0.18%，折合107.3港元。





淡友加倉好友退縮，阿里升勢現疲態

昨日（25日）恒指盤中雖曾升過百點，但高位缺乏承接，結果收市倒跌近34點。最新熊證街貨總數較上一個交易日上升586張至7714張，佔牛熊證街貨總數本周首次升至逾四成(40.4%)。熊證重貨區維持於27200至27299區間，總數略增39張至1477張。牛證方面，總數減少649張至11390張，重貨區維持於25900至25999區間，但數量減少至不足千張。雖然在較貼近恒指現價的26100至26499四個百點區間的全部數量牛證皆屬於新增，但總數只有349張，不足以填補其餘組別的減少數量，顯示好友傾向於看淡後市。

有「黑期」之稱的新加坡HS50指數現時跌108點，報26388，低水96點，預料恒指跟隨低開數十點。近日推動恒指上升的阿里(09988)股價出現疲態，昨日收市倒跌1%。小米發布全新小米17系列手機，股價接力上，昨日收升4%。董事長雷軍表示，芯片是小米走向成功的必經之路，自研手機SoC，至少要堅持10年、至少投入500億元人民幣。惟小米股價兩連升，累升7.2%。預料再升的空間有限，難以延續早前阿里單天保至尊的氣勢，預料恒指繼續在二萬六上方整固。