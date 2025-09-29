29/09/2025 08:41

要聞盤點

1、在關鍵的通脹數據符合市場預期後，投資者對物價壓力及聯儲局貨幣政策前景的憂慮有所緩解，吸引買盤重返市場，推動美股在經歷連續三日下跌後，於周五（26日）反彈收高。道指收市升299.97點，或0.65%，報46247.29點；標普500指數升38.98點，或0.59%，報6643.7點；納指升99.37點，或0.44%，報22484.07點。中國金龍指數跌135點。日經期貨截至上午7時58分升10點。

2、美國商務部公布的數據顯示，8月份核心個人消費支出(PCE)物價指數按年增長2.9%，符合市場預期，且與7月持平。數據反映潛在物價壓力依然存在，未有明顯消退跡象。

3、據華爾街日報報道，美國特朗普政府正醞釀一項旨在重塑全球半導體供應鏈的重大新政策，以降低對海外晶片的依賴並大力推動本土生產。該計劃的核心，是要求晶片企業在美國本土製造的半導體數量，必須與其客戶從海外進口的數量達到「1:1」的對等比例。

4、美國總統特朗普宣布將對多種進口商品加徵關稅，其中包括對產自海外的家具徵收高額關稅，消息拖累大型家居電商及零售股於周五(26日)受壓。網上家具零售商 Wayfair(US.W)一度下跌超過5.3%。另一家高檔家具零售商RH (US.RH)跌幅近3%。此外，自10月1日起對所有進口的品牌或專利藥品徵收高達100%的關稅，旨在藉此鼓勵藥廠將生產線遷回美國本土。

5、歐盟正準備對Meta Platforms(US.META)提出正式指控，稱其旗下社交平台Facebook及Instagram在監管非法內容方面存在不足，違反歐盟的《數碼服務法》。若指控成立，Meta可能面臨高達其全球年度營業總額6%的巨額罰款。

6、聯合國對伊朗的全面制裁於當地時間27日晚間恢復生效，此為十年來首次。這項制裁在以色列與美國轟炸伊朗三個月後實施，禁止與伊朗核計劃及彈道導彈計劃相關交易，預期將對該國本已困境的經濟產生更廣泛影響。

7、為促進新能源汽車貿易健康發展，依據《中華人民共和國對外貿易法》相關規定，商務部、工業和信息化部、海關總署、市場監管總局聯合決定，對純電動乘用車實施出口許可證管理制度。

8、工業和信息化部等七部門聯合印發《石化化工行業穩增長工作方案（2025-2026年）》，明確2025至2026年間，石化化工行業增加值年均增長5%以上，經濟效益企穩回升。方案要求實現產業科技創新能力顯著增強，精細化延伸、數字賦能和本質安全水平持續提升，減污降碳協同增效明顯推進，推動化工園區從規範建設向高質量發展邁進。

9、財政司司長陳茂波於網誌表示，香港正加速推進金融市場的制度革新與產品創新，力求將科技變革的巨大顛覆力，有效轉化為經濟增長動能。在國家堅實支持及政府與業界共同努力下，香港國際金融中心地位持續鞏固提升。