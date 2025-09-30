26,719.36
+96.48
(+0.36%)
26,788
+83
(+0.31%)
高水69
9,493.90
+39.78
(+0.42%)
6,399.27
+75.02
(+1.19%)
2,155.28億
3,883.27
+20.74
(+0.537%)
4,641.51
+21.46
(+0.464%)
13,539.92
+60.49
(+0.449%)
2,632.70
-0.34
(-0.01%)
113,914.3600
-397.6100
(-0.348%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0954
澳元最佳客戶買入價
5.1002
歐元最佳客戶買入價
9.1277
英鎊最佳客戶買入價
10.4269
日圓最佳客戶買入價
5.2080
休市港股: 10月1日休市；滬深港通 (北向): 10月1日至10月8日休市；滬深港通 (南向): 10月1日至10月8日休市
恒生指數
26,719.36
+96.48
(+0.36%)
期指
高水69
26,788
+83
(+0.31%)
國企指數
9,493.90
+39.78
(+0.42%)
科技指數
6,399.27
+75.02
(+1.19%)
大市成交
2,155.28億
股票
1,947.93億
(90.379%)
窩輪
89.03億
(4.131%)
牛熊證
118.32億
(5.490%)
即時更新：30/09/2025 14:30
可賣空股票總成交
1,266.10億
主板賣空
163.29億
(12.897%)
半日數據，更新：30/09/2025 12:40
上証指數
成交：8,511.37億
3,883.27
+20.74
(+0.537%)
滬深300
4,641.51
+21.46
(+0.464%)
深証成指
13,539.92
+60.49
(+0.449%)
MSCI中國A50
2,632.70
-0.34
(-0.01%)
比特幣
資料由Binance提供
113,914.3600
-397.6100
(-0.348%)
人民幣/港元
最佳客戶買入價
1.0954
澳元/港元
最佳客戶買入價
5.1002
歐元/港元
最佳客戶買入價
9.1277
英鎊/港元
最佳客戶買入價
10.4269
日圓/港元
最佳客戶買入價
5.2080
定期存款銀行外幣兌換港元匯率美元匯率貴金屬經濟數據市場指標
即將公佈經濟數據
法國-消費者物價指數(月率)
即將公佈
30/09/2025 14:45
前值
0.40%
市場預測
-0.90%
法國-消費者物價指數(年率)
即將公佈
30/09/2025 14:45
前值
0.90%
市場預測
1.30%
美元匯率-最大跌幅
JPY 美元/日圓
148.1630
-0.4680
-0.315%
CNY 美元/人民幣
7.1004
-0.0085
-0.120%
SEK 美元/瑞典克朗
9.4059
-0.0112
-0.119%
更新：30/09/2025 14:30
最新
人氣
