26,748.19
-81.27
(-0.30%)
26,780
-63
(-0.23%)
高水32
9,542.68
+18.81
(+0.20%)
6,544.94
+30.75
(+0.47%)
1,452.13億
3,915.83
+33.05
(+0.851%)
4,704.05
+63.36
(+1.365%)
13,727.03
+200.52
(+1.482%)
2,675.94
+43.95
(+1.67%)
122,023.5600
-1,282.4500
(-1.040%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0923
澳元最佳客戶買入價
5.1002
歐元最佳客戶買入價
9.0759
英鎊最佳客戶買入價
10.4269
日圓最佳客戶買入價
5.1160
恒生指數
26,748.19
-81.27
(-0.30%)
期指
高水32
26,780
-63
(-0.23%)
國企指數
9,542.68
+18.81
(+0.20%)
科技指數
6,544.94
+30.75
(+0.47%)
大市成交
1,452.13億
股票
1,280.49億
(88.181%)
窩輪
64.89億
(4.469%)
牛熊證
106.74億
(7.351%)
即時更新：09/10/2025 10:34
可賣空股票總成交
1,418.51億
主板賣空
295.33億
(20.820%)
更新：08/10/2025 16:59
上証指數
成交：5,979.16億
3,915.83
+33.05
(+0.851%)
滬深300
4,704.05
+63.36
(+1.365%)
深証成指
13,727.03
+200.52
(+1.482%)
MSCI中國A50
2,675.94
+43.95
(+1.67%)
比特幣
資料由Binance提供
122,023.5600
-1,282.4500
(-1.040%)
人民幣/港元
最佳客戶買入價
1.0923
澳元/港元
最佳客戶買入價
5.1002
歐元/港元
最佳客戶買入價
9.0759
英鎊/港元
最佳客戶買入價
10.4269
日圓/港元
最佳客戶買入價
5.1160
外匯黃金
新聞及評論
新聞及評論 主頁新聞及評論定期存款銀行外幣兌換港元匯率美元匯率貴金屬經濟數據市場指標
新聞
新聞 新聞評論
美元匯率-最大跌幅
KRW 美元/南韓圜
1,418.7200
-3.8000
-0.267%
TWD 美元/新台幣
30.4753
-0.0497
-0.163%
CHF 美元/瑞郎
0.8007
-0.0008
-0.105%
更新：09/10/2025 10:30
最佳銀行兌換
英鎊兌港元
電匯客戶買入
10.4269
電匯客戶賣出
10.4171
更新：09/10/2025 10:30:19
