直播中 : 開市Good Morning - 北水重歸惟恒指錄連跌 整固未完？👾嗶哩嗶哩新遊戲可憧憬？🛝晶片股股價跳水點部署？
26,458.10
-294.49
(-1.10%)
26,472
-294
(-1.10%)
高水14
9,423.84
-106.29
(-1.12%)
6,350.65
-120.69
(-1.86%)
309.02億
3,920.21
-13.76
(-0.350%)
4,672.69
-36.79
(-0.781%)
13,570.87
-154.69
(-1.127%)
2,631.98
-42.29
(-1.58%)
121,781.3300
+118.9200
(0.098%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0923
澳元最佳客戶買入價
5.1002
歐元最佳客戶買入價
9.0210
英鎊最佳客戶買入價
10.3727
日圓最佳客戶買入價
5.1016
恒生指數
26,458.10
-294.49
(-1.10%)
期指
高水14
26,472
-294
(-1.10%)
國企指數
9,423.84
-106.29
(-1.12%)
科技指數
6,350.65
-120.69
(-1.86%)
大市成交
309.02億
股票
282.02億
(91.262%)
窩輪
5.04億
(1.632%)
牛熊證
21.96億
(7.106%)
即時更新：10/10/2025 09:37
可賣空股票總成交
3,489.11億
主板賣空
456.40億
(13.081%)
更新：09/10/2025 16:59
上証指數
成交：1,456.18億
3,920.21
-13.76
(-0.350%)
滬深300
4,672.69
-36.79
(-0.781%)
深証成指
13,570.87
-154.69
(-1.127%)
MSCI中國A50
2,631.98
-42.29
(-1.58%)
比特幣
資料由Binance提供
121,781.3300
+118.9200
(0.098%)
人民幣/港元
最佳客戶買入價
1.0923
澳元/港元
最佳客戶買入價
5.1002
歐元/港元
最佳客戶買入價
9.0210
英鎊/港元
最佳客戶買入價
10.3727
日圓/港元
最佳客戶買入價
5.1016
HIBOR 同業拆息
隔夜
3.42%
1個月
3.52%
3個月
3.59%
更新：09/10/2025 11:15
熱門加密貨幣
Bitcoin-比特幣-BTC BTC 比特幣
121,781.33
+118.92
+0.098%
Ethereum-以太坊-ETH ETH 以太坊
4,386.5400
+18.4500
+0.422%
Litecoin-萊特幣-LTC LTC 萊特幣
128.1700
+2.2700
+1.803%
更新：10/10/2025 09:35
