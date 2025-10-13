13/10/2025 12:49

中美貿易磨擦升溫拖累環球市場震盪，特朗普聲稱加徵中國關稅，中國商務部最新回應稱，稀土管制不是禁止出口，確信相關影響非常有限，而美國副總統萬斯則稱美方願意與中國進行理性談判。美股期貨市場港股半日收盤時間反彈，道瓊斯工業指數升385點。中港股市半日報跌，恒指成份股僅見恒生(00011)報穩，指數收報25374，跌916點或3.5%，主板成交超過2818億元。恒生中國企業指數報9032，跌325點或3.5%。恒生科技指數報5975，跌284點或4.5%。

（互聯網圖片）

溫鋼城：北水承接力弱，料恒指下試25000支持

商務部等部門上周宣布對稀土等關鍵礦產實施出口管制，美國隨後祭出加徵100%進口關反制中國，上周五美股尤其科技股重創，納指急瀉超過3.5%。港股「黑期」一度跌約1500點，但隨後中美雙方態度皆有所軟化，除中方強調出口管制並非禁制出口外，美國總統特朗普亦表明目前並未取消下月初在亞太經合組織(APEC)峰會上與國家主席習近平會面。今早港股低開656點，較上周五夜期及黑期跌勢收斂，然而午間休市前港股跌幅擴大，恒指半日跌超過900點。

對於特朗普仍未排除與習近平會面機會，iFAST Global Markets投資總監溫鋼城向《經濟通通訊社》表示，預計市場對中美會面仍有憧憬，但距今仍有一段時間，此期間內大市上落波動會較大，尤其初步觀察北水傾向審慎，在欠缺北水承接下港股將難有很大反彈動力，短線下試100天線約25000水平機會增大，但預計相關水支持力度會較為穩健；相反反彈阻力則初步定於20天線約26500。

中國進口稀土對美方極重要，料中方在談判底氣不少

對於本場中美角力，雖然中國表明稀土出口「管制」非「禁制」，但溫鋼城指稀土對美國AI發展的底層基礎設備尤其重要，市傳近期印度及巴基斯坦等地已停止轉售稀土予美國，令中國進口稀土更加重要，如中國持續收緊稀土管制，將令美國不得不作出讓步。在上周出口管制公布前，早於今年4月美國貿易代表辦公室宣布會對任何中國船舶徵收額外停泊並將於10月14日生效，溫鋼城認為這有可能為其中一點中國希望美方讓步的地方，如美國願意取消船舶停泊費，將對中美談判有正面帶動。

他又認為，近期外媒報道中國正加強檢查進口晶片，反映中國提升晶片國標的信心，同時有可能反映內地對自研晶片可實際運用的信心加大，亦增強內地與美國談判時的底氣，預計晶片股如中芯(00981)、華虹(01347)仍有升勢。

比特幣10萬美元前料有支持，美債轉弱料有利金價追捧

中美角力牽連甚廣，引發幣市波動，比特幣自12萬美元急墜，一度低見10.2萬美元，現徘徊於11萬美元附近。溫鋼城認為幣價高位借勢回調，短線預計在10.7萬邊緣至12萬上落，預計短期內會維持區間上落。相對他認為大市波動下資金對黃金更為偏好，在中美關稅戰再度復起之際，避險資金重投黃金懷抱，紐約期金重新企穩4000美元外更逼近4080元高位。

他認為金價中線維持看好，目標明年一試5000美元大關，不過他強調即使避險需求再次刺激金價，但短期在突破4200美元前若有一轉回調走勢對於後續升勢會更為有利，尤其若能先回落至約3800至3900美元附近會更好，亦有利加倉部署。他認為，目前市場以至各國央行對美債信心轉弱，甚至近期有更多來自美國的追捧黃金資金，預計黃金未來會得到更大支持，因避險與投機同步支撐，初步以4200美元為短期目標。

中芯股價走勢。（經濟通HV2報價系統截圖）

華虹半導體股價走勢。（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通通訊社市場組