25,680.33
-609.99
(-2.32%)
25,685
-597
(-2.27%)
高水5
9,143.54
-214.78
(-2.30%)
6,066.45
-193.30
(-3.09%)
3,763.42億
3,884.57
-12.46
(-0.320%)
4,585.55
-31.28
(-0.678%)
13,194.96
-160.46
(-1.201%)
2,577.03
-30.48
(-1.17%)
114,922.0300
-36.7800
(-0.032%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0933
澳元最佳客戶買入價
5.0830
歐元最佳客戶買入價
9.0568
英鎊最佳客戶買入價
10.4079
日圓最佳客戶買入價
5.1350
HIBOR 同業拆息
隔夜
3.60%
1個月
3.44%
3個月
3.52%
更新：13/10/2025 11:15
美元匯率-最大跌幅
THB 美元/泰銖
32.5170
-0.1030
-0.316%
CHF 美元/瑞郎
0.8000
-0.0023
-0.288%
KRW 美元/南韓圜
1,425.4000
-3.6300
-0.254%
更新：13/10/2025 14:25
最新重要數據
俄羅斯-消費者物價指數(年率)
公佈值
7.98%
公佈日期
11/10/2025 00:00
加拿大-失業率
公佈值
7.10%
公佈日期
10/10/2025 20:30
新西蘭-製造業採購經理人指數
公佈值
49.90
公佈日期
10/10/2025 05:30
最新
人氣
