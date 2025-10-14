14/10/2025 09:04

周一華爾街消化美國總統特朗普為中美貿易戰降溫言論，同時美國財長貝森特向傳媒指過去周末中美雙方做了大量溝通，更稱「大幅緩和了緊張局勢」，兩國元首在韓國會面仍會進行，此前他亦會與國務院副總理先行會談。美股全線反彈，道指升587點或1.29%報46067，納指升490點或2.21%報22694，標普升102點或1.56%報6654。

（互聯網圖片）

中概股跟隨反彈，中國金龍指數更跑贏納指升257點或3.21%。阿里巴巴升4.91%報166.81美元，拼多多升2.64%報127.55美元，京東升4.40%報33.25美元，網易升1.67%報149.37美元，嗶哩嗶哩升2.41%報27.24美元，理想升1.45%報23.13美元，小鵬升3.38%報21.73美元，蔚來升7.00%報7.18美元，萬國數據升7.30%報35.74美元，金山雲升6.33%報13.43美元，小馬智行升9.36%報22.19美元。

恒指夜期仍微跌，ADR跑輸港股價

恒指夜期昨晚跌15點報25794。然而港股昨日尾市回彈，隔晚ADR仍普遍跑輸港股；騰訊(00700)ADR較港股低0.63%，折合635.0港元；美團(03690)ADR較港低0.97%，折合98.8港元；友邦(01299)ADR較港股低0.12%，折合71.7港元；滙控(00005)ADR較港股高0.78%，折合103.4港元；小米(01810)ADR較港股高0.01%，折合49.1港元。

上日午市北水淨流入急擴值得關注，金價破4100美元領漲貴金屬

有「黑期」之稱的新加坡HS50指數現報25823，跌14點，恒指開市方向未明。昨日港股波動，因特朗普對中國進口商品加徵100%關稅，恒指低開超過600點，午市前跌幅擴大至逾900點；但午市北水持續回流港股，跌幅逐步收窄，最終更以全日最高位收市，北水流入更由早市僅十數億元，至昨日收市為198億元，引證北水午市積極撈底說法。

但昨晚主要股份ADR跑輸反映外資與北水看法未盡相同，有可能北水過度追捧，為令指數轉穩部分關口如50天線等，需要觀望在外資仍較為審慎期間，今日北水是否仍能舞起孤獨探戈，才能為後市反彈再帶來動力。

值得一提隔晚金價維持強勁升勢，紐約期金在港股收市後已進一步升破4100美元，更持續上破，至今早最高暫見4150美元歷史新高。除此以外，其餘貴金屬同樣升勢強勁，白銀同樣觸及每盎司52.12美元新高，完全反映在減息預期下貴金屬的追捧行情，預料金礦股以至有色板塊追捧持續。