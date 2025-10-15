15/10/2025 09:04

中美貿易戰陰霾繼續困擾金融市場，美股周二早段續挫，道指一度跌逾600點。其後，聯儲局主席鮑威爾表示，局方可能在未來數個月停止縮減資產負債表，消息帶動美股掉頭倒升，道指最多轉升455點。但臨近收市，美國總統特朗普威脅稱，可能對出口到中國的食用油實施禁運，以報復中國不購買美國大豆，消息公布後道指升幅縮窄。最終道指收升202點或0.44%，報46270點；標指跌0.16%，報6644點；納指跌0.76%，報22521點。

（互聯網圖片）

反映中概股表現的金龍指數跌1.95%。阿里巴巴跌2.37%，報162.86美元；京東1.62%，報32.71美元；百度跌4.60%，報119.94美元；理想跌1.47%，報22.79美元；小鵬跌2.03%，報21.29美元；蔚來跌5.29%，報6.80美元；嗶哩嗶哩跌3.45%，報26.30美元。

夜期升逾200點，港股ADR普遍高走

恒指夜期升247點，報25763，高水322點。隔夜ADR普漲，美團(03690)ADR較港股高1.27%，折合99.5港元；長和(00001)ADR較港股高0.13%，折合50.8港元；騰訊(00700)ADR較港股高0.46%，折合623.9港元；小米(01810)ADR較港股高0.57%，折合48.9港元；港交所(00388)ADR較港股高0.99%，折合424.1港元；滙控(00005)ADR較港股高1.99%，折合103.9港元。





恒指累跌近二千點料止跌反彈，A股走勢成關鍵

儘管中、美以及港股持續受中美貿易戰陰霾困擾，但市場對AI泡沫同樣憂心仲仲，根據美國銀行每月調查顯示，54%受訪基金經理指科技股估值太過昂貴，比率高過前一個月的不足50%，他們直言人工智能(AI)泡沫為最大尾部風險，之後依次為通脹復熾、聯儲局獨立性受損，以及美元貶值。





有「黑期」之稱的新加坡HS50指數現時升258點，報25674，高水233點，預料恒指高開約200點。雖然美方日前為中美貿易戰降溫，但中方並未表態，投資者持觀望態度。恒指連跌7個交易日，由10月2日高位至今累跌1940點，預料今日有機會止跌回升。不過，美國總統特朗普最新威脅，可能對中國食用油實施禁運，以報復中國不購買美國大豆，消息將為大市增添變數。此外，A股走勢亦值得關注，恒指周一跌幅從900多點縮至400點，主因A股造好，市場信心足。昨日恒指由升轉跌，主要是A股午後走勢向下。因此，港股今日反彈力度很大程度視乎A股走勢。