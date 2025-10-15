25,943.93
+502.58
(+1.98%)
25,956
+440
(+1.72%)
高水12
9,263.03
+183.87
(+2.03%)
6,082.07
+158.81
(+2.68%)
2,812.46億
3,912.21
+46.98
(+1.215%)
4,606.29
+67.23
(+1.481%)
13,118.75
+223.64
(+1.734%)
2,592.76
+56.90
(+2.24%)
112,389.4500
-638.6800
(-0.565%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0929
澳元最佳客戶買入價
5.0790
歐元最佳客戶買入價
9.0572
英鎊最佳客戶買入價
10.4042
日圓最佳客戶買入價
5.1600
推廣【助眠救星】維柏健[快睡寶]限時2件75折
恒生指數
25,943.93
+502.58
(+1.98%)
期指
高水12
25,956
+440
(+1.72%)
國企指數
9,263.03
+183.87
(+2.03%)
科技指數
6,082.07
+158.81
(+2.68%)
大市成交
2,812.46億
股票
2,567.41億
(91.287%)
窩輪
117.10億
(4.164%)
牛熊證
127.95億
(4.549%)
即時更新：15/10/2025 15:40
可賣空股票總成交
1,335.16億
主板賣空
204.89億
(15.346%)
半日數據，更新：15/10/2025 12:40
上証指數
成交：9,615.52億
3,912.21
+46.98
(+1.215%)
滬深300
4,606.29
+67.23
(+1.481%)
深証成指
13,118.75
+223.64
(+1.734%)
MSCI中國A50
2,592.76
+56.90
(+2.24%)
比特幣
資料由Binance提供
112,389.4500
-638.6800
(-0.565%)
人民幣/港元
最佳客戶買入價
1.0929
澳元/港元
最佳客戶買入價
5.0790
歐元/港元
最佳客戶買入價
9.0572
英鎊/港元
最佳客戶買入價
10.4042
日圓/港元
最佳客戶買入價
5.1600
歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多etnet精彩內容

金價四千只在半山腰
財智 政政經經

金價四千只在半山腰
政經專訪

【專訪】洪灝：真牛市始於歷史新高，幣圈多魚目混珠，金價看…（粵語視頻．繁體字幕）#洪灝 #洪灝策略 #港股 #牛市 #比特幣 #以太坊 #黃金
愛食肉不等於不健康:研究揭動物性蛋白質不增早逝風險
好營養 欣欣食乜嘢

愛食肉不等於不健康:研究揭動物性蛋白質不增早逝風險
外匯黃金
即時報價
極速報價
全文搜索
即時報價
極速報價
全文搜索
即市人氣股
09988 阿里巴巴－Ｗ09992 泡泡瑪特01024 快手－Ｗ00981 中芯國際00700 騰訊控股00388 香港交易所
股票
ETF
Highlight:
【賞現金券】立即填寫「etnet財經‧生活App」用戶體驗問卷
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
etnet TV
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
地產
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
外匯黃金
新聞及評論
新聞及評論 主頁新聞及評論定期存款銀行外幣兌換港元匯率美元匯率貴金屬經濟數據市場指標
新聞
新聞 新聞評論
HIBOR 同業拆息
隔夜
3.34%
1個月
3.42%
3個月
3.53%
更新：15/10/2025 11:15
熱門加密貨幣
Bitcoin-比特幣-BTC BTC 比特幣
112,389.45
-638.68
-0.565%
Ethereum-以太坊-ETH ETH 以太坊
4,109.6900
-15.3200
-0.371%
Binance-幣安幣-BNB BNB 幣安幣
1,181.5600
-26.9900
-2.233%
更新：15/10/2025 15:36
評論
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
海鮮優惠
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處