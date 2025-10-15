25,941.94
+500.59
(+1.97%)
25,954
+438
(+1.72%)
高水12
9,262.39
+183.23
(+2.02%)
6,081.58
+158.32
(+2.67%)
2,815.72億
3,912.21
+46.98
(+1.215%)
4,606.29
+67.23
(+1.481%)
13,118.75
+223.64
(+1.734%)
2,592.76
+56.90
(+2.24%)
112,450.1800
-577.9500
(-0.511%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0929
澳元最佳客戶買入價
5.0790
歐元最佳客戶買入價
9.0572
英鎊最佳客戶買入價
10.4042
日圓最佳客戶買入價
5.1600
即時更新：15/10/2025 15:40
半日數據，更新：15/10/2025 12:40
資料由Binance提供
09988 阿里巴巴－Ｗ09992 泡泡瑪特01024 快手－Ｗ00981 中芯國際00700 騰訊控股00388 香港交易所
最新重要數據
德國-消費者物價指數(年率)
公佈值
2.40%
公佈日期
14/10/2025 14:00
英國-失業率
公佈值
4.40%
公佈日期
14/10/2025 14:00
新加坡-國內生產總值(年率)
公佈值
2.90%
公佈日期
14/10/2025 08:00
貴金屬
XAU 黃金現貨
4,203.6900
+42.2500
+1.015%
XAG 白銀現貨
52.6372
+0.6970
+1.342%
更新：15/10/2025 15:40
美元匯率-最大跌幅
KRW 美元/南韓圜
1,420.4800
-8.9500
-0.626%
SEK 美元/瑞典克朗
9.4849
-0.0553
-0.580%
THB 美元/泰銖
32.4510
-0.1690
-0.518%
更新：15/10/2025 15:40
最新
人氣
