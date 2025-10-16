25,789.50
-121.10
(-0.47%)
25,798
-100
(-0.39%)
高水9
9,226.25
-24.66
(-0.27%)
5,966.80
-108.47
(-1.79%)
2,210.13億
3,906.68
-5.53
(-0.141%)
4,605.19
-1.10
(-0.024%)
13,036.96
-81.79
(-0.623%)
2,595.15
+2.39
(+0.09%)
111,458.3600
+695.0800
(0.628%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0936
澳元最佳客戶買入價
5.0571
歐元最佳客戶買入價
9.0802
英鎊最佳客戶買入價
10.4269
日圓最佳客戶買入價
5.1546
恒生指數
25,789.50
-121.10
(-0.47%)
期指
高水9
25,798
-100
(-0.39%)
國企指數
9,226.25
-24.66
(-0.27%)
科技指數
5,966.80
-108.47
(-1.79%)
大市成交
2,210.13億
股票
1,964.62億
(88.892%)
窩輪
106.45億
(4.817%)
牛熊證
139.06億
(6.292%)
即時更新：16/10/2025 14:42
可賣空股票總成交
1,259.51億
主板賣空
256.09億
(20.333%)
半日數據，更新：16/10/2025 12:40
上証指數
成交：8,005.08億
3,906.68
-5.53
(-0.141%)
滬深300
4,605.19
-1.10
(-0.024%)
深証成指
13,036.96
-81.79
(-0.623%)
MSCI中國A50
2,595.15
+2.39
(+0.09%)
比特幣
資料由Binance提供
111,458.3600
+695.0800
(0.628%)
人民幣/港元
最佳客戶買入價
1.0936
澳元/港元
最佳客戶買入價
5.0571
歐元/港元
最佳客戶買入價
9.0802
英鎊/港元
最佳客戶買入價
10.4269
日圓/港元
最佳客戶買入價
5.1546
US Yield 美國國債
10年國債孳息率
4.05%
3個月國債孳息率
4.03%
10年-3個月國債孳息率
0.02%
更新：15/10/2025 16:15
HIBOR 同業拆息
隔夜
3.42%
1個月
3.46%
3個月
3.53%
更新：16/10/2025 11:15
即將公佈經濟數據
意大利-消費物價調和指數(月率)
即將公佈
16/10/2025 16:00
前值
-0.20%
市場預測
1.30%
意大利-消費物價調和指數(年率)
即將公佈
16/10/2025 16:00
前值
1.60%
市場預測
1.80%
