三大中資航空股近日股價強勢，繼昨日(15日)飆7%至9%後，今早(16日)繼續造好，其中東方航空(00670)(滬:600115)再漲半成。消息面上，今年冬春航季即將啟動，多家航空公司公布新增航線計劃，為行業帶來新的增長預期。另外，在國慶中秋長假期間，國內民航客運量及票價都錄得同比上升，而三大航最新公布9月載客量按年升3%至5%，首三季則升2%至7%。此外，人民幣中間價近一年來首次升破7.1元關口，人民幣走強對有不少美元債的中資航空公司有利，是否仍可追入？

國航9月乘客量按年升3.7% 東航9月載客量升5%南航升3.5%

中國國航(00753)(滬:601111)公布，9月乘客量1308.2萬人次，按年升3.7%，按月跌14%，貨郵量13.2萬噸，按年升2.7%，按月升4.3%。至於首三季乘客量1.2億人次，按年升2.2%，貨郵量112萬噸，按年升4.8%。另9月客運運力投入按年上升1.2%，旅客周年轉量上升5.6%。平均客座率83.2%，上升3.5個百分點。貨運方面，9月貨運運力投入下降2.9%，貨郵周轉量上升4.6%。貨運載運率為41.4%，上升3個百分點。



東方航空9月載客量1199.3萬人次，按年上升4.94%，貨郵量9735萬公斤，升10.76%，至於首三季載客量1.13億人次，按年上升6.96%，貨郵量8.2億公斤，升6.21%。另9月客運運力投入按年上升3.63%；旅客周轉量上升8.67%；客座率為87.57%，上升4.06個百分點。9月貨郵周轉量上升10.95%。

南方航空(01055)(滬:600029)9月載客量1418.8萬人次，按年升3.5%，按月跌16%；貨郵量17萬噸，按年升3.8%，按月升1.3%。而今年首9個月載客量約1.3億人次，按年升4.9%；貨郵量143.85萬噸，按年升6.3%。另9月客運運力投入按年升4.4%；旅客周轉量按年升5.3%；客座率為86.3%，按年升0.67個百分點。9月貨運運力投入按年上升0.8%；貨郵周轉量按年上升1.9%；貨郵載運率為53.16%，按年上升0.59個百分點。

國慶假期民航出行客流增3.3% 冬春航季多家航企新增航線

國慶及中秋假期八天，全社會跨區域人員流動量累計達到24.33億人次，日均同比增6.3%，較2019年同期增30.8%。去年同期國慶假期(七天)民航出行基數較高，日均客流量同比增11.1%；今年同期假期八天，民航日均客流同比仍實現3.3%增長。航班管家數據顯示，假期國內線經濟艙平均票價849元人民幣，同比增0.3%，基本持平，對比2019年同期微降1.4%，假期票價表現較為平穩。

另外，2025年冬春航季從10月26日起正式實施，將持續至次年3月最後一個星期六。近期多家航空公司都公布了新增航線，例如華夏航空新航季從贛州出發新開重慶、常州、天津、溫州、舟山共5條熱門航線；中國國航將新開杭州-河內、杭州-珠海、杭州-呼和浩特-烏蘭浩特共3條航線。

華泰證券：行業景氣有望持續改善 國信證券：利潤向上空間可期

華泰證券近日發表研報指，9月民航需求好轉，帶動票價同比回暖。根據航班管家的數據，第36至39周(1/9至28/9)國內經濟艙含油均價同增1.5%(暑運期間為-6.5%)。另外中秋國慶假期民航旅客量雖由於錯峰、天氣和日均口徑等因素影響，同增3.3%，相比五一假期的11.8%有所放緩，不過含油平均票價同比提升0.3%，表現較為穩健。往後展望，考慮供給增速低位、行業反內捲、基數較低，行業收益水平的回暖有望在第四季延續，並且中長期行業景氣有望持續改善。

國信證券稱，四季度進入出行淡季，去年同期公商務出行需求相對較弱，今年同比或有一定修復。未來運力供給增速放緩確定性增強，若出行需求能保持穩增，帶動航司座收持續修復，有望帶來航司業績高彈性；疊加油價中樞下行、匯率穩定等，航司利潤向上空間可期。

人幣中間價兩連升報7.0968創一年高 彭博：人行釋放穩匯訊號

另方面，中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報7.0968，較上個交易日升27點子，兩連升，較市場預測偏強218點子，並創去年10月15日以來一年新高，上個交易日報7.0995。在岸人民幣兌美元昨日收市亦創近1星期新高，報7.1238兌1美元，較上日收市升173點子。有交易員指，中美貿易戰仍有較大不確定性，而美國聯儲局有望本月繼續減息，都令美元受壓，支持人民幣走勢。有市場人士認為，在貿易戰陰霾下，強勢中間價政策對市場預期的影響可能弱過之前，但第四季有季節性結匯需求，將支持人民幣走勢，短期仍需密切關注中美貿易形勢。

《彭博》報道指，在中美貿易關係趨緊、形勢撲朔迷離的背景下，中國人民銀行意外將人民幣兌美元中間價調升至7.10元強方，透露出強烈的穩匯率訊號。馬來亞銀行駐新加坡高級外匯策略師Fiona Lim亦指出，人民幣中間價升破7.10元釋放出強烈的升值訊號，在貿易戰以牙還牙式升級的情況下，強勢人民幣是中國處於強勢地位的一個體現。ING大中華區首席經濟學家Lynn Song表示，人行在繼續防範貶值預期，在中美緊張局勢升級時把匯率穩定放在更重要的位置之上。

郭家耀：多個利好因素圍繞短期料續強勢 可揀國航仍有足夠水位

港灣家族辦公室業務發展總監郭家耀表示，航空股有頗多利好因素圍繞，首先內地居民出行需求強勁，特別於國慶假期期間，9月營運數據也顯示三大航空公司的客座率按年都有較明顯上升，對其收入有很大幫助，另人民幣走強可減輕其採購成本，加上油價今年以來都是偏軟，可減輕其燃油成本壓力，似乎從營運層面包括市場需求及成本控制都見較多利好因素，展望往後一些大假期如春運的需求仍保持強勁，料航空股短期繼續表現強勢。

郭家耀續指，三大航股價走勢相對一致，當然東航在客座率表現略為優勝，可能因此令其近兩日股價有明顯突破，相信其餘兩隻都有機會追上，國航今日也已貼近今年橫行高位水平，若再突破應有機會吸引資金再作一些炒作，不妨跟進，尤其以往大家一直對中資航空股評價不高，給予估值相對較低，現時在盈利情況會有一定改善下，其升勢可維持較長時間。當中可揀國航，近兩日其股價已有突破，6元是較主要阻力區，這次配合頗多利好因素，有機會衝破此阻力關口，記得它於2023年曾升至近7元的密集區，相信現價再上仍有足夠水位。

東航半日升4.97%收報3.59元，國航升1.37%報5.9元，南航升2.08%報4.42元。國泰(00293)則升0.09%報10.77元。

