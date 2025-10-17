25,247.10
-641.41
(-2.48%)
25,863
+638
(+2.53%)
高水616
9,011.97
-247.49
(-2.67%)
5,760.38
-243.18
(-4.05%)
3,146.24億
3,839.76
-76.47
(-1.953%)
4,514.23
-104.19
(-2.256%)
12,688.94
-397.47
(-3.037%)
2,555.32
-47.97
(-1.84%)
106,864.4200
+432.7400
(0.407%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0924
澳元最佳客戶買入價
5.0400
歐元最佳客戶買入價
9.0770
英鎊最佳客戶買入價
10.4269
日圓最佳客戶買入價
5.1760
推廣【etnet x 環球海產】獨家優惠全場95折！
恒生指數
25,247.10
-641.41
(-2.48%)
期指(夜)
高水616
25,863
+638
(+2.53%)
國企指數
9,011.97
-247.49
(-2.67%)
科技指數
5,760.38
-243.18
(-4.05%)
大市成交
3,146.24億
股票
2,873.22億
(91.322%)
窩輪
109.16億
(3.469%)
牛熊證
163.86億
(5.208%)
即時更新：17/10/2025 17:59
可賣空股票總成交
2,752.62億
主板賣空
531.65億
(19.314%)
更新：17/10/2025 16:59
上証指數
成交：8,731.82億
3,839.76
-76.47
(-1.953%)
滬深300
4,514.23
-104.19
(-2.256%)
深証成指
12,688.94
-397.47
(-3.037%)
MSCI中國A50
2,555.32
-47.97
(-1.84%)
比特幣
資料由Binance提供
106,864.4200
+432.7400
(0.407%)
人民幣/港元
最佳客戶買入價
1.0924
澳元/港元
最佳客戶買入價
5.0400
歐元/港元
最佳客戶買入價
9.0770
英鎊/港元
最佳客戶買入價
10.4269
日圓/港元
最佳客戶買入價
5.1760
27
十一月
尖沙咀香港文化中心｜「亞藝無疆」藝術節 2025：大型舞劇《武道》—— 李小龍的有法與無限 | 香港舞蹈團45周年誌慶 尖沙咀香港文化中心｜「亞藝無疆」藝術節 2025：大型舞劇《武道》—— 李小龍的有法與無限 | 香港舞蹈團45周年誌慶
文化藝術 劇場
尖沙咀香港文化中心｜「亞藝無疆」藝術節 2025：大型舞劇《武道》—— 李小龍的有法與無限 | 香港...
推介度：
27/11/2025 - 07/12/2025
09
九月
九龍啟德雙子匯 ｜進擊的巨人展FINAL香港首展！巨人大戰劇場+八大展區+珍貴手稿＋限定商品 九龍啟德雙子匯 ｜進擊的巨人展FINAL香港首展！巨人大戰劇場+八大展區+珍貴手稿＋限定商品
展覽 文化藝術
九龍啟德雙子匯 ｜進擊的巨人展FINAL香港首展！巨人大戰劇場+八大展區+珍貴手稿＋限定商品
推介度：
09/09/2025 - 26/10/2025
要「再平衡」你的派息基金

17/10/2025 09:05
貨幣攻略

京打稀土牌奏效，擊中特朗普要害

17/10/2025 08:06
大國博弈

中美博弈升級，談判鬥而不破

14/10/2025 12:27
