26,174.84
+316.01
(+1.22%)
26,199
+335
(+1.30%)
高水24
9,361.46
+128.79
(+1.39%)
6,054.66
+121.49
(+2.05%)
2,026.44億
3,916.84
+52.95
(+1.370%)
4,610.15
+71.93
(+1.585%)
13,080.37
+267.16
(+2.085%)
2,636.40
+61.22
(+2.38%)
107,924.5400
-2,607.5500
(-2.359%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0930
澳元最佳客戶買入價
5.0500
歐元最佳客戶買入價
9.0490
英鎊最佳客戶買入價
10.4116
日圓最佳客戶買入價
5.1397
推廣【etnet x 環球海產】獨家優惠全場95折！
大市成交
2,026.44億
即時更新：21/10/2025 14:38
半日數據，更新：21/10/2025 12:40
Highlight:
【賞現金券】立即填寫「etnet財經‧生活App」用戶體驗問卷
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
Prime Rate 最優惠利率
5.125%
恒生, 中銀, 滙豐
18/09/2025 18:45
5.375%
招商永隆, 上商, 大新, 東亞, 工銀亞洲, 渣打香港
19/09/2025 19:54
5.500%
建行亞洲, 星展, 中信銀行(國際), 大眾, 集友, 創興, 南商, 花旗, 交銀香港, PAObank, 天星
08/05/2025 14:56
5.625%
富邦
14/02/2025 11:57
5.750%
華僑
08/05/2025 14:56
6.375%
眾安
08/05/2025 14:56
最新重要數據
香港-失業率
公佈值
3.90%
公佈日期
20/10/2025 16:30
中國-失業率
公佈值
5.20%
公佈日期
20/10/2025 10:00
中國-國內生產總值(年率)
公佈值
4.80%
公佈日期
20/10/2025 10:00
