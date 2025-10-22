直播中 : hot talk 1點鐘 - 日央行短期難重啟加息？
直播中 : hot talk 1點鐘 - 日央行短期難重啟加息？
25,782.26
-245.29
(-0.94%)
25,788
-224
(-0.86%)
高水6
9,219.15
-83.51
(-0.90%)
5,931.30
-76.64
(-1.28%)
1,507.78億
3,912.87
-3.46
(-0.088%)
4,595.19
-12.68
(-0.275%)
13,021.64
-55.68
(-0.426%)
2,629.23
-4.36
(-0.17%)
107,965.6800
-331.9800
(-0.307%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0934
澳元最佳客戶買入價
5.0618
歐元最佳客戶買入價
9.0413
英鎊最佳客戶買入價
10.4162
日圓最佳客戶買入價
5.1322
恒生指數
25,782.26
-245.29
(-0.94%)
期指
高水6
25,788
-224
(-0.86%)
國企指數
9,219.15
-83.51
(-0.90%)
科技指數
5,931.30
-76.64
(-1.28%)
大市成交
1,507.78億
股票
1,288.08億
(85.429%)
窩輪
91.70億
(6.082%)
牛熊證
127.99億
(8.489%)
即時更新：22/10/2025 13:40
可賣空股票總成交
1,010.20億
主板賣空
173.57億
(17.181%)
半日數據，更新：22/10/2025 12:40
上証指數
成交：5,685.27億
3,912.87
-3.46
(-0.088%)
滬深300
4,595.19
-12.68
(-0.275%)
深証成指
13,021.64
-55.68
(-0.426%)
MSCI中國A50
2,629.23
-4.36
(-0.17%)
比特幣
資料由Binance提供
107,965.6800
-331.9800
(-0.307%)
人民幣/港元
最佳客戶買入價
1.0934
澳元/港元
最佳客戶買入價
5.0618
歐元/港元
最佳客戶買入價
9.0413
英鎊/港元
最佳客戶買入價
10.4162
日圓/港元
最佳客戶買入價
5.1322
內衣不只性感！重新定義與身體的親密對話，一門「體感」藝術
Fashion 內衣密語

內衣不只性感！重新定義與身體的親密對話，一門「體感」藝術
風雨念當年
心理情緒 學趣談Teen

風雨念當年
政經專訪

【專訪】蔡金強：中國擁兩實力另開「小桌」，西方排外因枱上「食物」不夠 （普通話視頻．繁體字幕） #小金人 #蔡金強 #專訪
外匯黃金
即時報價
極速報價
全文搜索
即時報價
極速報價
全文搜索
THB 美元/泰銖
32.7600
-0.1000
-0.304%
CHF 美元/瑞郎
0.7953
-0.0014
-0.181%
SEK 美元/瑞典克朗
9.4117
-0.0162
-0.172%
更新：22/10/2025 13:35
熱門加密貨幣
Bitcoin-比特幣-BTC BTC 比特幣
107,965.68
-331.98
-0.307%
Ethereum-以太坊-ETH ETH 以太坊
3,851.7500
-21.2900
-0.550%
Dogecoin-狗狗幣-DOGE DOGE 狗狗幣
0.1909
-0.0034
-1.730%
更新：22/10/2025 13:35
最新
