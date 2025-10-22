25,781.77
-245.78
(-0.94%)
25,741
-271
(-1.04%)
低水41
9,223.78
-78.88
(-0.85%)
5,923.09
-84.85
(-1.41%)
2,275.36億
3,913.76
-2.57
(-0.066%)
4,592.57
-15.30
(-0.332%)
12,996.61
-80.71
(-0.617%)
2,627.42
-6.17
(-0.23%)
108,182.3700
-115.2900
(-0.106%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0934
澳元最佳客戶買入價
5.0600
歐元最佳客戶買入價
9.0300
英鎊最佳客戶買入價
10.3700
日圓最佳客戶買入價
5.1313
推廣【etnet x 環球海產】獨家優惠全場95折！
恒生指數
25,781.77
-245.78
(-0.94%)
期指
低水41
25,741
-271
(-1.04%)
國企指數
9,223.78
-78.88
(-0.85%)
科技指數
5,923.09
-84.85
(-1.41%)
大市成交
2,275.36億
股票
2,036.69億
(89.510%)
窩輪
102.23億
(4.493%)
牛熊證
136.44億
(5.996%)
即時更新：22/10/2025 16:44
可賣空股票總成交
1,010.20億
主板賣空
173.57億
(17.181%)
半日數據，更新：22/10/2025 12:40
上証指數
成交：7,415.25億
3,913.76
-2.57
(-0.066%)
滬深300
4,592.57
-15.30
(-0.332%)
深証成指
12,996.61
-80.71
(-0.617%)
MSCI中國A50
2,627.42
-6.17
(-0.23%)
比特幣
資料由Binance提供
108,182.3700
-115.2900
(-0.106%)
人民幣/港元
最佳客戶買入價
1.0934
澳元/港元
最佳客戶買入價
5.0600
歐元/港元
最佳客戶買入價
9.0300
英鎊/港元
最佳客戶買入價
10.3700
日圓/港元
最佳客戶買入價
5.1313
歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多「香港好去處」精彩內容

14
十一月
中環 PMQ 元創方｜TATTOUR HK 2025 ：打破國界 一場《國際紋化。貼地交流》全球15地55位頂尖紋身✃雲集PMQ 打造年度最矚目紋化嘉年華 中環 PMQ 元創方｜TATTOUR HK 2025 ：打破國界 一場《國際紋化。貼地交流》全球15地55位頂尖紋身✃雲集PMQ 打造年度最矚目紋化嘉年華
商場活動 展覽
中環 PMQ 元創方｜TATTOUR HK 2025 ：打破國界 一場《國際紋化。貼地交流》全球15...
推介度：
14/11/2025 - 16/11/2025
06
八月
香港故宮文化博物館｜「香港賽馬會呈獻系列：莫臥兒王朝瑰寶—— 英國維多利亞與艾爾伯特博物館珍藏」8 月 6 日向公眾開放 香港故宮文化博物館｜「香港賽馬會呈獻系列：莫臥兒王朝瑰寶—— 英國維多利亞與艾爾伯特博物館珍藏」8 月 6 日向公眾開放
展覽 文化藝術
香港故宮文化博物館｜「香港賽馬會呈獻系列：莫臥兒王朝瑰寶—— 英國維多利亞與艾爾伯特博物館珍藏」8 ...
推介度：
06/08/2025 - 23/02/2026
外匯黃金
即時報價
極速報價
全文搜索
即時報價
極速報價
全文搜索
即市人氣股
00020 商湯－Ｗ02318 中國平安09660 地平線機器人－Ｗ09888 百度集團－ＳＷ00981 中芯國際00001 長和
etnet專輯
照顧者 情緒健康
etnet專輯

博爾頓被起訴，再次顯示特朗普有仇必報

21/10/2025 18:18
大國博弈

要「再平衡」你的派息基金

17/10/2025 09:05
貨幣攻略

中美博弈升級，談判鬥而不破

14/10/2025 12:27
關稅戰
說說心理話
Watch Trends 2025
北上食買玩
Wonder in Art
理財秘笈
山今養生智慧
輕鬆護老
照顧者 情緒健康
股票
ETF
Highlight:
【賞現金券】立即填寫「etnet財經‧生活App」用戶體驗問卷
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
etnet TV
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
地產
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
外匯黃金
新聞及評論
新聞及評論 主頁新聞及評論定期存款銀行外幣兌換港元匯率美元匯率貴金屬經濟數據市場指標
新聞
新聞 新聞評論
US Yield 美國國債
10年國債孳息率
3.98%
3個月國債孳息率
3.96%
10年-3個月國債孳息率
0.02%
更新：21/10/2025 16:15
貴金屬
XAU 黃金現貨
4,102.6500
+10.1300
+0.248%
XAG 白銀現貨
48.4402
+0.2450
+0.508%
更新：22/10/2025 16:40
HIBOR 同業拆息
隔夜
3.18%
1個月
3.53%
3個月
3.62%
更新：22/10/2025 11:15
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
海鮮優惠
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處