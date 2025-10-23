直播中 : 開市Good Morning - 金價短期仍有調整風險？老鋪黃金可趁低吸納？🚙拆解Tesla業績！
直播中 : 開市Good Morning - 金價短期仍有調整風險？老鋪黃金可趁低吸納？🚙拆解Tesla業績！
25,794.93
+13.16
(+0.05%)
25,787
+46
(+0.18%)
低水8
9,225.65
+1.87
(+0.02%)
5,882.92
-40.17
(-0.68%)
224.66億
3,905.65
-8.11
(-0.207%)
4,580.43
-12.14
(-0.264%)
12,928.19
-68.42
(-0.526%)
2,617.39
-10.03
(-0.38%)
108,282.9200
+715.4700
(0.665%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0928
澳元最佳客戶買入價
5.0570
歐元最佳客戶買入價
9.0380
英鎊最佳客戶買入價
10.3897
日圓最佳客戶買入價
5.1150
恒生指數
25,794.93
+13.16
(+0.05%)
期指
低水8
25,787
+46
(+0.18%)
國企指數
9,225.65
+1.87
(+0.02%)
科技指數
5,882.92
-40.17
(-0.68%)
大市成交
224.66億
股票
196.01億
(87.249%)
窩輪
6.69億
(2.979%)
牛熊證
21.95億
(9.772%)
即時更新：23/10/2025 09:38
可賣空股票總成交
1,927.07億
主板賣空
338.86億
(17.584%)
更新：22/10/2025 16:59
上証指數
成交：916.50億
3,905.65
-8.11
(-0.207%)
滬深300
4,580.43
-12.14
(-0.264%)
深証成指
12,928.19
-68.42
(-0.526%)
MSCI中國A50
2,617.39
-10.03
(-0.38%)
比特幣
資料由Binance提供
108,282.9200
+715.4700
(0.665%)
人民幣/港元
最佳客戶買入價
1.0928
澳元/港元
最佳客戶買入價
5.0570
歐元/港元
最佳客戶買入價
9.0380
英鎊/港元
最佳客戶買入價
10.3897
日圓/港元
最佳客戶買入價
5.1150
政經專訪

【專訪】洪灝：市場風險拉鋸，惟大把人「等住買」，騰訊阿里料再闖高（廣東話錄音視頻．繁體字幕）#洪灝 #洪灝策略 #港股 #科技股
長時間站立腳痛成因︱扁平足、天氣轉冷致足底筋膜炎？運動過度恐...
痛症解碼 都市痛症

長時間站立腳痛成因︱扁平足、天氣轉冷致足底筋膜炎？運動過度恐...
電影《傳說》:成龍的銀幕神話，還能延續多久？
Art & Living 電影寓言

電影《傳說》:成龍的銀幕神話，還能延續多久？
關稅戰
etnet專輯

定期存款 | 華僑銀行3個月港元定存最高3.5厘，渣打特選客...

22/10/2025 16:01
貨幣攻略

博爾頓被起訴，再次顯示特朗普有仇必報

21/10/2025 18:18
大國博弈

中美博弈升級，談判鬥而不破

14/10/2025 12:27
HIBOR 同業拆息
隔夜
3.18%
1個月
3.53%
3個月
3.62%
更新：22/10/2025 11:15
最新重要數據
加拿大-消費者物價指數(年率)
公佈值
2.40%
公佈日期
21/10/2025 20:30
香港-失業率
公佈值
3.90%
公佈日期
20/10/2025 16:30
中國-失業率
公佈值
5.20%
公佈日期
20/10/2025 10:00
