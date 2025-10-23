25,967.98
+186.21
(+0.72%)
25,957
0
(0.00%)
低水11
9,300.74
+76.96
(+0.83%)
5,951.45
+28.36
(+0.48%)
2,452.56億
3,922.41
+8.65
(+0.221%)
4,606.34
+13.77
(+0.300%)
13,025.45
+28.84
(+0.222%)
2,630.02
+2.60
(+0.10%)
109,202.4200
+1,634.9700
(1.520%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0928
澳元最佳客戶買入價
5.0649
歐元最佳客戶買入價
9.0304
英鎊最佳客戶買入價
10.3975
日圓最佳客戶買入價
5.1090
恒生指數
25,967.98
+186.21
(+0.72%)
期指(夜)
低水11
25,957
0
(0.00%)
國企指數
9,300.74
+76.96
(+0.83%)
科技指數
5,951.45
+28.36
(+0.48%)
大市成交
2,452.56億
股票
2,188.31億
(89.226%)
窩輪
103.52億
(4.221%)
牛熊證
160.74億
(6.554%)
即時更新：23/10/2025 17:19
可賣空股票總成交
1,065.48億
主板賣空
184.79億
(17.344%)
半日數據，更新：23/10/2025 12:40
上証指數
成交：7,189.31億
3,922.41
+8.65
(+0.221%)
滬深300
4,606.34
+13.77
(+0.300%)
深証成指
13,025.45
+28.84
(+0.222%)
MSCI中國A50
2,630.02
+2.60
(+0.10%)
比特幣
資料由Binance提供
109,202.4200
+1,634.9700
(1.520%)
人民幣/港元
最佳客戶買入價
1.0928
澳元/港元
最佳客戶買入價
5.0649
歐元/港元
最佳客戶買入價
9.0304
英鎊/港元
最佳客戶買入價
10.3975
日圓/港元
最佳客戶買入價
5.1090
23
九月
新聞及評論 主頁新聞及評論定期存款銀行外幣兌換港元匯率美元匯率貴金屬經濟數據市場指標
新聞
新聞 新聞評論
最新重要數據
英國-消費者物價指數(年率)
公佈值
3.80%
公佈日期
22/10/2025 14:00
加拿大-消費者物價指數(年率)
公佈值
2.40%
公佈日期
21/10/2025 20:30
香港-失業率
公佈值
3.90%
公佈日期
20/10/2025 16:30
貴金屬
XAU 黃金現貨
4,121.2600
+33.7900
+0.827%
XAG 白銀現貨
49.2682
+1.1119
+2.309%
更新：23/10/2025 17:15
最新
人氣
