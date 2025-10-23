23/10/2025 16:39

美國宣布制裁俄羅斯兩間最大的石油公司，加上美國原油庫存下降，有助緩解供應過剩擔憂，刺激國際油價上漲。紐約期油隔晚收報每桶58.5美元，升2.2%，倫敦布蘭特期油收報每桶62.59美元，升近2.1%，兩者並於今日(23日)亞洲時段再發力，齊升逾3%，帶動「三桶油」今日齊造好，中海油(00883)曾重上20元創年內新高，中石油(00857)破頂高見8.15元，中石化(00386)亦升1.7%，三者股息率都仍達5至6厘，可揀買哪一隻？應如何部署？

特朗普制裁俄兩大石油公司 稱莫迪承諾停購俄油

美國財政部長貝森特表示，總統特朗普已計劃擴大對俄羅斯制裁，將俄國Rosneft和Lukoil兩大石油公司列入黑名單，稱「將是美國對俄實施過的最大規模制裁之一」，指特朗普對與俄停火談判感到失望，認為其不誠實坦率。根據估算，由俄羅斯總統普京親密盟友伊戈爾．謝欽領導的國營Rosneft和民營的Lukoil是俄羅斯兩大石油生產商，合計佔俄羅斯原油出口總量近一半，今年上半年日均出口量約為220萬桶。來自油氣行業的稅收約佔俄聯邦預算的四分之一。

特朗普昨日(22日)又稱，印度總理莫迪在電話中向他保證，印度將逐步減少從莫斯科購買石油。這些亞洲國家是俄羅斯原油的最大消費國。與此同時，歐盟輪值主席國丹麥宣布，27個成員國已全數同意第19輪制裁方案，形容這是「向俄羅斯發出的明確訊號」。新措施除禁止進口俄天然氣外，還包括擴大外交人員出行限制，並將俄「影子船隊」中117艘船隻列入制裁名單，以打擊其透過第三方繞過制裁的行為。路透社報道，最新名單中更納入4間涉及中國石油貿易的公司，包括兩間煉油廠、一間貿易公司及一間涉嫌協助俄方規避出口限制的實體。具體名單今日正式公布。

美上周原油庫存意外減少96萬桶 汽油庫存減少215萬桶



另外，美國能源信息署(EIA)公布，美國上星期原油庫存減少約96萬桶，市場原先估計增加逾120萬桶。上星期汽油庫存減少約215萬桶，減幅遠高於預期的約81萬桶。蒸餾油庫存減少約148萬桶，減幅低於預期的193萬桶。

美國石油協會(API)數據則顯示，截至17日的一星期，原油庫存減少298萬桶，市場原先預期增加120萬桶。汽油庫存減少23萬6000桶，減幅少過市場預期的80萬桶。蒸餾油庫存減少97萬4000桶，減幅少過市場預期的190萬桶。

大摩：今年冬季或更冷導致天然氣短缺 予中石油目標價10.25元

摩根士丹利近日發表研究報告指，隨著冬季即將來臨，由厄爾尼諾現象造成的上兩個暖冬影響已消退，因此即將到來的冬天預期較以往更寒冷。此外，拉尼娜訊號似乎正在增強，如果真的出現，今個冬季可能變得更為寒冷，從而導致潛在的天然氣短缺。因此，天然氣消費可能激增，批發和零售價格或上漲。今年冬季的天然氣需求增長可能從今夏的2%加速至按年增長9%，中石油(00857)或有顯著的盈利上行空間，予目標價10.25元，評級「增持」。

大摩相信中石油仍是中國首選的天然氣投資標的，因其批發端的天然氣定價改革、進口成本下降、零售的參與以及結構性需求增長。大摩將公司的天然氣業務(勘探與生產、分銷和管道)視為公用事業資產，預計在油價介乎每桶60至65美元的背景下，明年中石油的天然氣利潤很可能達到石油利潤的約兩倍。

麥嘉嘉：料明年油價趨於平穩 油股息高可吼中石油中海油

永豐金證券(亞洲)金融商品交易部主管及研究部主管麥嘉嘉認為，石油板塊正面因素主要是具高息概念，當然近期尤其是隔晚油價上升是因特朗普對俄羅斯兩間石油公司實施制裁，加上EIA數據顯示美國上周原油庫存減少。另外，預期明年油價趨於平穩，利好因素包括因有厄爾尼諾現象，往後冬季可能較寒冷，支持用油保暖需求，預計今年冬季天然氣或原油需求會有所增加，中石油會是首選標的。雖然油價未必有很大升幅，但現時中石油股息率達約5厘，對股價會有支持，其股價近期亦偏強，有機會上試8.2元，但因升勢較急，若未有貨，宜待其回至7.5元以下才考慮。

麥嘉嘉續指，中海油表現也相對強勢，而5至6厘是此類油股平均股息率，料中海油短期股價波動範圍介乎約19至21元，投資者可根據這個區間操作。至於中石化，將繼續受累下游煉化業務表現，相比中海油成本控制較優秀，有其競爭優勢，中石化被比下去，故建議先揀中石油及中海油。

「三桶油」今日齊造好，中海油升2.15%收報19.92元，中石油升1.52%報8.01元，中石化升1.7%報4.2元。

