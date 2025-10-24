直播中 : 開市Good Morning - 油價仲有上升空間嗎？阿里夸克AI眼鏡將開啟預售！泡泡瑪特明年增速或放緩？
直播中 : 開市Good Morning - 油價仲有上升空間嗎？阿里夸克AI眼鏡將開啟預售！泡泡瑪特明年增速或放緩？
26,154.37
+186.39
(+0.72%)
26,168
+211
(+0.81%)
高水14
9,358.53
+57.79
(+0.62%)
6,048.19
+96.74
(+1.63%)
700.30億
3,939.03
+16.62
(+0.424%)
4,641.56
+35.22
(+0.765%)
13,191.58
+166.13
(+1.275%)
2,656.47
+26.45
(+1.01%)
110,417.1000
+338.9100
(0.308%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0934
澳元最佳客戶買入價
5.0710
歐元最佳客戶買入價
9.0440
英鎊最佳客戶買入價
10.3732
日圓最佳客戶買入價
5.1000
恒生指數
26,154.37
+186.39
(+0.72%)
期指
高水14
26,168
+211
(+0.81%)
國企指數
9,358.53
+57.79
(+0.62%)
科技指數
6,048.19
+96.74
(+1.63%)
大市成交
700.30億
股票
591.47億
(84.460%)
窩輪
38.28億
(5.467%)
牛熊證
70.54億
(10.073%)
即時更新：24/10/2025 10:13
可賣空股票總成交
2,077.62億
主板賣空
381.12億
(18.344%)
更新：23/10/2025 16:59
上証指數
成交：3,350.85億
3,939.03
+16.62
(+0.424%)
滬深300
4,641.56
+35.22
(+0.765%)
深証成指
13,191.58
+166.13
(+1.275%)
MSCI中國A50
2,656.47
+26.45
(+1.01%)
比特幣
資料由Binance提供
110,417.1000
+338.9100
(0.308%)
人民幣/港元
最佳客戶買入價
1.0934
澳元/港元
最佳客戶買入價
5.0710
歐元/港元
最佳客戶買入價
9.0440
英鎊/港元
最佳客戶買入價
10.3732
日圓/港元
最佳客戶買入價
5.1000
27
十一月
