26,160.15
+192.17
(+0.74%)
26,256
+95
(+0.36%)
高水96
9,363.94
+63.20
(+0.68%)
6,059.89
+108.44
(+1.82%)
2,266.14億
3,950.31
+27.90
(+0.711%)
4,660.68
+54.34
(+1.180%)
13,289.18
+263.73
(+2.025%)
2,675.57
+45.55
(+1.73%)
111,518.8500
+513.9500
(0.463%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0935
澳元最佳客戶買入價
5.0660
歐元最佳客戶買入價
9.0543
英鎊最佳客戶買入價
10.3862
日圓最佳客戶買入價
5.1020
休市港股: 10月29日休市；滬深港通 (北向): 10月29日休市；滬深港通 (南向): 10月29日休市
推廣【etnet x 環球海產】獨家優惠全場95折！
恒生指數
26,160.15
+192.17
(+0.74%)
期指(夜)
高水96
26,256
+95
(+0.36%)
國企指數
9,363.94
+63.20
(+0.68%)
科技指數
6,059.89
+108.44
(+1.82%)
大市成交
2,266.14億
股票
2,053.51億
(90.617%)
窩輪
98.81億
(4.360%)
牛熊證
113.82億
(5.023%)
即時更新：24/10/2025 18:00
可賣空股票總成交
1,968.65億
主板賣空
315.73億
(16.038%)
更新：24/10/2025 16:59
上証指數
成交：8,584.91億
3,950.31
+27.90
(+0.711%)
滬深300
4,660.68
+54.34
(+1.180%)
深証成指
13,289.18
+263.73
(+2.025%)
MSCI中國A50
2,675.57
+45.55
(+1.73%)
比特幣
資料由Binance提供
111,518.8500
+513.9500
(0.463%)
人民幣/港元
最佳客戶買入價
1.0935
澳元/港元
最佳客戶買入價
5.0660
歐元/港元
最佳客戶買入價
9.0543
英鎊/港元
最佳客戶買入價
10.3862
日圓/港元
最佳客戶買入價
5.1020
歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多「香港好去處」精彩內容

10
一月
亞洲國際博覽館｜KYUBI Entertainment 協辦 日本動漫歌曲教主《西川貴教 vs T.M.Revolution》香港專屬演唱會 「動漫 × 音樂」跨界盛事 亞洲國際博覽館｜KYUBI Entertainment 協辦 日本動漫歌曲教主《西川貴教 vs T.M.Revolution》香港專屬演唱會 「動漫 × 音樂」跨界盛事
文化藝術 音樂會
亞洲國際博覽館｜KYUBI Entertainment 協辦 日本動漫歌曲教主《西川貴教 vs T....
推介度：
10/01/2026
23
九月
赤鱲角機場｜THE MONSTERS × HKIA 香港國際機場 赤鱲角機場｜THE MONSTERS × HKIA 香港國際機場
展覽 文化藝術
赤鱲角機場｜THE MONSTERS × HKIA 香港國際機場
推介度：
23/09/2025 - 09/11/2025
免費
外匯黃金
即時報價
極速報價
全文搜索
即時報價
極速報價
全文搜索
即市人氣股
00005 滙豐控股09988 阿里巴巴－Ｗ00700 騰訊控股00981 中芯國際03988 中國銀行00788 中國鐵塔
股票
ETF
Highlight:
【賞現金券】立即填寫「etnet財經‧生活App」用戶體驗問卷
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
etnet TV
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
地產
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
外匯黃金
新聞及評論
新聞及評論 主頁新聞及評論定期存款銀行外幣兌換港元匯率美元匯率貴金屬經濟數據市場指標
新聞
新聞 新聞評論
熱門加密貨幣
Bitcoin-比特幣-BTC BTC 比特幣
111,518.85
+513.95
+0.463%
Ethereum-以太坊-ETH ETH 以太坊
3,942.2500
+7.3700
+0.187%
Tron-波場幣-TRX TRX 波場幣
0.2977
-0.0061
-2.008%
更新：26/10/2025 11:20
貴金屬
XAU 黃金現貨
4,112.2400
0.0000
0.000%
XAG 白銀現貨
48.5798
0.0000
0.000%
更新：26/10/2025 11:20
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
海鮮優惠
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處