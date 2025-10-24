25/10/2025 07:47

受通脹數據較預期溫和及企業季績理想所帶動，市場對美國聯儲局即將減息的預期顯著升溫，推動美股周五（24日）大幅收高，三大主要股指齊創盤中與收市新高。

美國9月通脹數據整體溫和，強化市場對聯儲局將在下周議息會議上宣布減息的預期。投資者普遍認為，此舉將有助刺激經濟，並為股票市場的更高估值提供支持。

除宏觀經濟數據利好，個別公司的強勁季績亦為大市注入動力。英特爾(US.INTC)第三季營收達137億美元，超出市場預期。​消費品龍頭寶潔(US.PG)第一季度盈利與營收均超越預期，當中美容及護理產品需求尤其強勁。

道指收市升472.51點，或1.01%，報47207.12點；標普500指數升53.25點，或0.79%，報6791.69點；納指升263.07點，或1.15%，報23204.87點。

總結本周表現，美股三大股指均錄得顯著升幅，道指累升2.2%，標指上漲1.92%，納指則累漲2.31%。

美匯指數走勢反覆，全日於窄幅區間内整固，指數日內曾上試99.1的高位，最低則觸及98.72點附近，日內報約98.95，微升0.04%。​美元兌日圓匯價一度升穿153水平，高見約153.06，日內升0.2%，報152.88。歐元兌美元匯率在1.16美元的水平上方靠穩，日內報約1.1627，較前一個交易日微升0.08%。

金價及油價走軟

現貨黃金在每盎司4100美元水平徘徊，日內報每盎司4111美元，微跌0.3%，盤中一度跌破4050美元。紐約期金則報每盎司4131美元，跌幅約0.3%。

國際原油市場呈現整固回軟的走勢。紐約期油價格回落至每桶61.4美元，較前一日下跌約0.6%。與此同時，布蘭特期油則微跌至每桶65.1美元，跌幅為0.29%。

撰文：經濟通國金組