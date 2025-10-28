直播中 : 開市Good Morning - 🚀美股未升完再創新高！🌟港股本周期結 仍可受惠外圍續向好？🚙賽力斯大折讓在港招股 抽唔抽？
26,508.75
+75.05
(+0.28%)
26,544
+106
(+0.40%)
高水35
9,489.77
+22.55
(+0.24%)
6,198.68
+27.60
(+0.45%)
44.12億
3,996.73
-0.21
(-0.005%)
4,715.42
-0.60
(-0.013%)
0.000
(0.000%)
--
--
(--)
114,240.0000
+132.3500
(0.116%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0954
澳元最佳客戶買入價
5.0984
歐元最佳客戶買入價
9.0515
英鎊最佳客戶買入價
10.3712
日圓最佳客戶買入價
5.0949
休市港股: 10月29日休市；滬深港通 (北向): 10月29日休市；滬深港通 (南向): 10月29日休市
