直播中 : hot talk 1點鐘 - 拆解新鮮出爐滙控業績！✈️南航續受惠於行業復蘇？🍺青島啤收入倒退 原因何在？
26,355.58
-78.12
(-0.30%)
26,381
-57
(-0.22%)
高水25
9,389.74
-77.48
(-0.82%)
6,118.65
-52.43
(-0.85%)
1,714.52億
3,990.99
-5.95
(-0.149%)
4,700.05
-15.97
(-0.339%)
13,461.96
-27.44
(-0.203%)
2,705.67
-10.20
(-0.38%)
113,679.9900
-427.6600
(-0.375%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0954
澳元最佳客戶買入價
5.1002
歐元最佳客戶買入價
9.0794
英鎊最佳客戶買入價
10.3992
日圓最佳客戶買入價
5.1265
休市港股: 10月29日休市；滬深港通 (北向): 10月29日休市；滬深港通 (南向): 10月29日休市
