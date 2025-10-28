28/10/2025 14:01

滙控公布，截至今年9月底止，第三季列帳基準除稅前利潤為72.95億元(美元．下同)，按年跌13.9%，遜預期，董事會已通過派發第三次股息每股0.1元。

首九月列帳基準稅前盈利按年跌23%

今年首9個月列帳基準除稅前利潤為231.05億元（美元．下同），按年跌23%。

期內，收入較2024年首九個月減少24億美元至519億美元，減幅為4%，反映須予注意項目的按年影響，主要來自2024年首九個月出售加拿大及阿根廷業務。若不計及須予注意項目，收入則錄得增長，主要原因是財富管理業務及企業及機構理財業務旗下的外匯業務和債務及股票市場業務錄 得費用及其他收益增長。不計及須予注意項目之固定匯率收入較2024年首九個月增加24億美元至533億美元。

期內淨利息收益為256億美元，較2024年首九個月增加11億美元，當中包括出售阿根廷及加拿大業務的不利影響15億美元，相關影響部分被2024年第三季提早贖回既有證券的3億美元虧損不復再現的有利影響抵銷。淨利息收益增長源自該行結構性對沖的效益、存款增加，以及資金成本下 降（減低了市場利率下降的影響）。利率下降使交易賬項的資金成本減少15億美元，導致銀行業務淨利息收益下降4億美元至324億美元。淨利息收益率為1.57%，與2024年首九個月持平，原因是主要市場收益率的改善幅度被出售阿根廷業務的影響所抵銷。

預期信貸損失為29億美元，較2024年首九個月增加9億美元。增幅包括香港商業房地產行業相關的提撥增加6億美元，反映新增違責風險承擔 的準備增加、非住宅物業供應過剩對租賃及資本價值持續構成下行壓力的影響，以及計算預期信貸損失所用模型的更新。此外，增幅亦包括第 三季一項針對中東風險承擔的提撥。於2024年首九個月，預期信貸損失提撥受惠於準備撥回（主要在英國），以及來自單一企業及機構理財業 務客戶的收回額。預期信貸損失提撥（年率）為平均貸款總額的40個基點，包括分類為持作出售用途的貸款。

營業支出較2024年首九個月增加27億美元至271億美元，增幅為11%。增幅主要反映2025年首九個月的須予注意項目，包括法律準備14億美元、與該行簡化組織架構有關的重組架構及其他相關成本8億美元，以及與策略交易相關的2億美元。此外，科技方面的計劃支出及投資有所增加，而通脹亦帶來相關影響。有關增幅部分被出售加拿大及阿根廷業務相關的減幅以及該行簡化組織架構的效益所抵銷。目標基準營業支出較2024年首九個月增加7億美元，增幅為3%，主要原因是科技方面的開支及目標投資增加，以及通脹的影響。

不計及須予注意項目之固定匯率除稅前利潤為280億美元，較2024年首九個月增加12億美元，增幅為4%，原因是收入報升，分別來自國際財 富管理及卓越理財和香港業務分部旗下財富管理業務的費用及其他收益增長，以及來自企業及機構理財分部旗下的外匯業務和債務及股票市場 業務，相關收入增長減低了預期信貸損失的增幅以及營業支出的計劃增長。

第三季收入按年增5%，預期信貸損失10億美元

截至今年9月底止，第三季度收入較2024年第三季增加8億美元至178億美元，增幅為5%。在客戶活動增加支持下，國際財富管理及卓越理財和香港業務分部旗下財富管理業務的費用及其他收益錄得增長。另一方面，企業及機構理財分部旗下環球外匯業務和債務及股票市場業務的費用及其他收益則報跌，原因是客戶活動在市場波幅收窄的環境下減少。增幅亦反映銀行業務淨利息收益的增長。不計及須予注意項目之固定匯率收入增加5億美元至179億美元。

淨利息收益為88億美元，按年升15%

淨利息收益為88億美元，較2024年第三季增加11億美元，增幅為15%，當中已計及2024年第三季提早贖回既有證券錄得的3億美元虧損不復再現的效益。增幅亦反映存款增長及結構性對沖的效益，惟部分被出售阿根廷業務後錄得的3億美元減額抵銷。利率下降使交易賬項的資金成本較2024年第三季減少7億美元，導致銀行業務淨利息收益增加5億美元至110億美元，增幅為4%。

淨利息收益率為1.57%，較2024年第三季增加11個基點，當中包括2024年第三季提早贖回既有證券錄得的虧損不復再現的效益，但部分因出售阿根廷業務被抵銷。淨利息收益率較2025年第二季增加1個基點，原因是淨利息收益的增長因平均附息資產增加而被部分抵銷。

預期信貸損失為10億美元，按年持平



預期信貸損失為10億美元，與2024年第三季持平。2025年第三季作出的提撥主要與批發業務風險承擔的第三級提撥有關，當中包括與香港商業房地產行業相關的遞增提撥、一項針對中東風險承擔的提撥，以及針對英國業務中少數風險承擔的提撥。有關提撥部分被2025年第三季宏觀經濟前景趨穩而作出的撥回所抵銷。2024年第三季的預期信貸損失包括針對在岸香港商業房地產和中國內地商業房地產行業風險承擔而作出的提撥。

營業支出增至101億美元，馬多夫案撥備達11億美元

營業支出為101億美元，較2024年第三季增加19億美元，增幅為24%。增幅反映須予注意項目，包括就過往事件提撥的法律準備14億美元，當中包含盧森堡一宗與馬多夫證券詐騙案相關的申索進展有關的11億美元，以及與英國滙豐銀行若干過往交易活動有關的3億美元。須予注意項目亦包括與簡化組織架構有關的重組架構及其他相關成本增幅2億美元。此外，科技方⾯的計劃開支及投資有所增加，而通脹亦帶來相關影響。有關增幅部分被出售阿根廷業務的影響以及重組架構活動的效益所抵銷。目標基準營業支出為84億美元，較2024年第三季增加3億美元，增幅為3%。

滙控香港業務第三季列帳基準除稅前利潤按年升10.4%

截至今年9月底止第三季業績，其香港業務第三季列帳基準除稅前利潤為24.51億元(美元．下同)，按年升10.4%，收入按年升4.2%至39.64億元。

香港業務首九月列帳基準除稅前利潤為71.25億元，按年升2.4%，收入按年升5.3%至118.12億元。

