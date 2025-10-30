30/10/2025 14:38

聯儲局周三（29日）結束一連兩日的議息會議，宣布減息0.25厘，為年內連續第二次下調利率，聯邦基金利率目標區間降至3.75厘至4厘，符合市場普遍預期。

本文集中報到各大行對於美國減息看法。

恒生:美國12月仍有減息空間，本港利率有望跟隨向下

恒生銀行(00011)高級經濟師唐嘉逸表示，美國聯儲局一如市場預期調低目標利率0.25厘，主要是考慮到美國勞工市場繼續轉差，需減息以加強對美國經濟的支持。聯儲局主席鮑威爾表示對於12月是否進一步減息仍未有定案，反映聯儲局委員之間對未來息口走向仍存在分歧。唐嘉逸認為，若然中美貿易談判取得進展，關稅導致的美國通脹上行風險或會減少，加上美國勞工市場挑戰依然存在，12月份會議仍有減息的空間。因應聯儲局繼續減息，本港利率有望跟隨向下，支持香港經濟以及資產市場表現。



恒生銀行財富管理首席投資總監梁君馡表示，美國政府停擺多日，令官方經濟數據未能公布，但市場早前卻一直認為美國聯儲局在今個星期減息後，12月還會再減息，所以美股美債市場於過去兩個月表現相當積極。然而今次會議聯儲局重申未來減息路徑的不確定性，預期美股美債於高位或藉機獲利回吐。

另一方面，鮑威爾認為對等關稅對美國通脹的影響遲早會顯現。但事實上，美國總統特朗普與各貿易夥伴正陸續完成談判，加徵關稅的幅度不如原先市場預期大，向來以出口為重的一些亞洲市場的股市亦因此繼續造好。加上人工智能(AI)的題材受環球各國政府和龍頭科企不停推廣而持續發酵，相信亞洲的AI概念股在今季仍備受關注，將帶動亞股跑贏大市。另外，梁君馡指出，「十五五規劃」聚焦科技和高端製造，亦加強了投資者對香港和內地股市的信心，認為若「習特會談」能令雙方的進出口貿易朝向更正常化發展，將有利環球投資資金輪動至現時仍然屬於低配的中資股。

摩通資產管理策略師許長泰：需關注美國停擺，或影響聯儲局決定，料明年上半年減息一次

摩通資產管理策略師許長泰表示，聯儲局已將利率調降25個基點至3.75%-4%的區間，符合市場預期。但值得注意的是，由於政府持續停擺，許多關鍵政府數據（包括非農就業數據）無法獲取，因此聯儲局在做出這些決定時，仍需關注這種情況。他分析指出，假設政府停擺不再造成進一步干擾，聯儲局則可以繼續收到就業及通脹報告；而就業狀況的改善或通脹飆升，都可能使委員會維持利率不變，但12月降息的可能性依然存在；不過FOMC是次會議更為鷹派的基調，預計明年上半年可能只有一次降息空間。

另外，隨美中貿易緊張局勢緩和，亞洲市場或出現類似美股分化的情況，但亞洲科技出口國，例如台灣、韓國和日本等人工智慧投資周期中的參與者，受到的影響可能較小。

對中國而言，正如近期發布的「十五」規劃公報所強調的，國內市場將受到政府刺激消費和經濟成長政策的影響。

會德豐黃光耀：減息+股市暢旺帶動用家與投資者加快入市

會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀表示，聯儲局宣布再度減息0.25厘，金管局亦隨即下調基本利率，香港主要銀行亦宣布跟隨下調港元最優惠利率，有助減輕供樓及企業融資成本；加上股市暢旺，差估署樓價指數連升4個月，帶動用家與投資者加快入市，推動樓市穩步向好。

他又指，集團旗下灣仔核心全新現樓項目SPRING GARDEN立即受惠。而集團的鐵路上蓋項目SEASONS系列、啟德現樓項目MONACO系列、DOUBLE COAST及MIAMI QUAY，以及KOKO HILLS近日成交亦持續理想，並將按市況推出旗下全新優質項目，回應市場需求。

富達：美國預防性減息政策，有助推升估值，對美國股市調高至「增持」

對於美國減息四分一厘，符合市場預期，富達國際高級全球宏觀策略師Max Stainton表示，聯儲局維持其預防性降息的政策路徑，顯示其政策重心已轉向支撐就業市場，尤其在近期資金市場壓力下更顯謹慎。受惠於消費支出韌性與投資強勁，美國經濟成長更趨均衡，減輕了急速放緩的疑慮。

他又表示，數據缺口將掩蓋經濟疲弱並加劇增長放緩，反而可能促使聯準會進一步減息。提前停止QT也被視為偏鴿的政策傾向，不過仍須留意在政府關門過程中，聯儲局官員發言帶來的不確定因素。展望明年，在新任聯儲局主席上任及投票成員偏向鴿派的情況下，政策轉向寬鬆的趨勢將更為明確。

該行又指，儘管美國通脹仍高於2%，但聯儲局聚焦於潛在下行風險。預防性減息政策之下，有助推升估值並延續樂觀情緒。美國與貿易對手的談判以及企業盈利表現皆為股市估值提供一定支持，因此將股市調升至「增持」。經濟前景改善和聯儲局減息等利好因素已反映在股價當中，隨著企業陸續公布業績，投資者不妨從優質基本面出發，全球優質股息策略搭配全球優質債券，在全球各地找到具長期吸引力的投資機會

高力:息率下調能釋放資金需求，緩解發展商融資成本壓力

高力估價及諮詢服務高級董事梁鎮峰認為，息率下調能釋放資金需求，帶動市場投資氣氛，同時對香港房地產發展商而言，能緩解融資成本的壓力，為整體樓市帶來利好。梁鎮峰指，觀乎近期住宅成交量，不論中小型住宅甚至豪宅，一二手均於減息預期前錄得活躍銷情，相信是次符合市場預期的減息決定有助樓市氣氛與成交動力進一步延續，加上私人住宅樓價已延續6個月上升趨勢，對於近年極力平衡貨尾供應的發展商而言是去存良機。

他補充，減息也分別增加中小型發展商投資新項目的機會，在政府近年賣地策略偏向中小型地皮的方針，以及《施政報告》就舊樓重建項目，為跨區地積比轉移開設綠燈後，亦有利於本港房地產市場發展。整體市場氣氛趨向正面，加上住宅價格相對吸引，預期將有助吸引更多有意置業的用家及買家入市。

嘉信理財:聯儲局對勞動市場疲弱憂慮加深，料12月或再減息25基點

嘉信理財香港高級副總裁及理財顧問林長傑表示，美聯儲持續以審慎步伐推進寬鬆貨幣政策，再調低聯邦基金利率25個基點，目標區間下降到3.75厘至4厘。而這次可能不是年內最後一次減息，預期聯儲局在下次會議，即12月11日有很大機會再次減息25個基點，屆時利率區間將進一步降到3.5厘至3.75厘。 他表示，儘管通脹率因關稅相關壓力等因素而維持在2%的目標水平之上，但最新決定已表明，相較於通脹所引發的憂慮，聯儲局已將防範就業市場的下行風險列為優先考慮事項。這次亦是今年9月下調25個基點、即2024年12月以來首次減息後的再次行動，凸顯了局方對勞動市場疲弱的憂慮有所加深。

林長傑表示，市場應該將今次減息解讀為策略性調整，而非全面的政策轉向。即使當前美國政府停擺暫時影響了關鍵經濟數據的發布，聯儲局仍堅持以數據為決策基礎。對投資者而言，當前環境為風險資產提供了短期支持，但由於就業市場動態、通脹走勢與政策不確定性等多個變數，市場波動預計仍將持續。

貝萊德:料美國12月將再次降息，續保持風險偏好立場

貝萊德智庫主管Jean Boivin表示，該行認為鮑威爾關於12月降息非「定局」(foregone conclusion)的評論，他並未闡明暫停降息的宏觀理由。相反，他只是用聯邦公開市場委員會(FOMC)內部意見分歧嚴重來解釋。這與聯儲局的核心立場相悖，因為聯儲局上個月就已經預估12月降息。該行認為，這並非暗示12月降息的可能性，而是顯示聯儲局將再次降息，在該行看來，這表明委員會面臨更複雜的決策動態。

Jean Boivin指出，聯儲局重申勞動市場疲軟仍是關鍵因素。這與該行9月的觀點轉變相符，即勞動市場疲軟有助於降低通膨，使聯儲局能夠降息，這也是該行堅持風險偏好立場的原因。私部門指標和美國各州的失業救濟申請數據都顯示勞動市場進一步疲軟，但並未出現足以引發經濟大幅放緩擔憂的急劇惡化。在等待政府停擺結束、查看9月/10月數據以確認結果的同時，該行也在關注其他資料來源。

安本投資:美聯儲尚未承諾今年12月減息，料短期利率應維持在高位

美國聯儲局宣布減息0.25厘，為年內連續第二次下調利率，聯邦基金利率目標區間降至3.75厘至4厘。安本投資多元資產客戶專屬方案全球副主管Ray Sharma-Ong表示，美國聯儲局透過減息25個基點，強調其不受政治壓力影響，顯示其決策仍以經濟狀況而非政治因素主導。同時，美聯儲承認，持續的政府停擺限制其獲取經濟數據。由於缺乏清晰的經濟訊息，美聯儲未有就今年12月會議上是否會再次減息作出明確的前瞻性指引。主席鮑威爾的講話表明，美聯儲預計政府停擺可能會持續到今年12月。