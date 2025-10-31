直播中 : 開市Good Morning - 解讀最新友邦業績🚀渣打績優 繼續撐股價？比亞迪增長放緩有隱憂？
26,182.99
-99.70
(-0.38%)
26,205
-123
(-0.47%)
高水22
9,278.34
-68.52
(-0.73%)
5,983.89
-67.87
(-1.12%)
234.74億
3,981.23
-5.67
(-0.142%)
4,695.82
-14.09
(-0.299%)
13,532.09
-0.04
(-0.000%)
2,683.03
-20.36
(-0.75%)
109,637.2100
+1,314.3400
(1.213%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0950
澳元最佳客戶買入價
5.1002
歐元最佳客戶買入價
9.0102
英鎊最佳客戶買入價
10.2441
日圓最佳客戶買入價
5.0676
恒生指數
26,182.99
-99.70
(-0.38%)
期指
高水22
26,205
-123
(-0.47%)
國企指數
9,278.34
-68.52
(-0.73%)
科技指數
5,983.89
-67.87
(-1.12%)
大市成交
234.74億
股票
204.00億
(86.905%)
窩輪
9.27億
(3.948%)
牛熊證
21.47億
(9.148%)
即時更新：31/10/2025 09:36
可賣空股票總成交
3,177.17億
主板賣空
563.69億
(17.742%)
更新：30/10/2025 16:59
上証指數
成交：1,234.37億
3,981.23
-5.67
(-0.142%)
滬深300
4,695.82
-14.09
(-0.299%)
深証成指
13,532.09
-0.04
(-0.000%)
MSCI中國A50
2,683.03
-20.36
(-0.75%)
比特幣
資料由Binance提供
109,637.2100
+1,314.3400
(1.213%)
人民幣/港元
最佳客戶買入價
1.0950
澳元/港元
最佳客戶買入價
5.1002
歐元/港元
最佳客戶買入價
9.0102
英鎊/港元
最佳客戶買入價
10.2441
日圓/港元
最佳客戶買入價
5.0676
Prime Rate 最優惠利率
5.000%
恒生, 中銀, 滙豐
30/10/2025 15:54
5.250%
東亞, 工銀亞洲, 渣打香港
30/10/2025 19:22
5.375%
招商永隆, 上商, 大新
19/09/2025 19:54
5.500%
建行亞洲, 星展, 中信銀行(國際), 大眾, 集友, 創興, 南商, 花旗, 交銀香港, PAObank, 天星
08/05/2025 14:56
5.625%
富邦
14/02/2025 11:57
5.750%
華僑
08/05/2025 14:56
6.375%
眾安
08/05/2025 14:56
熱門加密貨幣
Bitcoin-比特幣-BTC BTC 比特幣
109,637.21
+1,314.34
+1.213%
Ethereum-以太坊-ETH ETH 以太坊
3,843.7300
+38.7800
+1.019%
BitcoinCash-比特幣現金-BCH BCH 比特幣現金
551.6000
+10.4000
+1.922%
更新：31/10/2025 09:35
即將公佈經濟數據
新加坡-貨幣供應M1(年率)
即將公佈
31/10/2025 10:00
前值
12.50%
市場預測
--
新加坡-貨幣供應M2(年率)
即將公佈
31/10/2025 10:00
前值
9.50%
市場預測
--
