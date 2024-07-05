06/06/2024 16:45

《外圍焦點》歐洲央行公布議息結果，美國公布貿易收支等數據

《經濟通通訊社6日專訊》科技巨企昨日推動美股再創新高，人工智能熱寵英偉達領漲科技「七巨頭」，躋身3萬億市值超級俱樂部。納指漲330.86點或0.25%，收17187.9點。標普500漲62.69點或1.18%，收5354.03點。道指漲96.04點或0.25%，收38807.33點。港股方面，恒生指數收市報18476，升51點或0.3%，成交1146億元。

各國重要經濟活動方面，本港時間今晚8:15pm，歐洲央行召開貨幣政策會議並宣布利率決定；8:45pm，歐洲央行總裁拉加德在會議後召開記者會。10:15pm，拉加德於歐洲央行播客介紹最新的貨幣政策。7日凌晨1:35am，美國財長耶倫在「人工智能與金融穩定」的會議上發表主旨演講。

數據方面，今日5:00pm，歐元區公布4月零售銷售，月率料由0.8%逆轉至下滑0.3%，年率升幅料由0.7%收窄至0.2%。今晚8:15pm，歐元區公布官方指標利率，料由4.5%降至4.25%。8:30pm，美國公布4月貿易收支，料由負694億美元惡化至負765億美元；連續申請失業救濟金人數料由179.1萬降至179萬；首次申請失業救濟金人數料由21.9萬升至22萬。明日，中國公布5月出口，年率升幅料由1.5%擴大至5.7%；5月外匯儲備料由32008.3億美元升至32210億美元；5月進口年率升幅料由8.4%收窄至4.4%；5月貿易收支料由723.5億美元降至720.5億美元。(wa)