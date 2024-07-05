06/06/2024 08:54

【外圍經濟】G7國家中率先啟動貨幣寬鬆，加拿大減息25基點

《經濟通通訊社6日專訊》加拿大央行周三（5日）決定降息25基點，將基準隔夜利率下調至4.75厘，成為七國集團(G7)中第一個啟動貨幣寬鬆周期的央行，符合市場預期。

行長邁克勒姆(Tiff Macklem)表示，「更多、更持續的證據表明通脹正在放緩，貨幣政策不再需要那麼緊縮」。但他同時指出，全球緊張局勢、房價和薪資上漲快於預期，對經濟前景存潛在風險。

邁克勒姆明確表示，儘管加元可能面臨下行壓力，但其利率政策不需要與美國亦步亦趨。料下半年加國央行還會再減息75個基點至4厘。分析指，加拿大率先在G7中降息，此舉釋放出果敢的訊號，或有助於其他央行放下心來，在聯儲局之前降息。

歐洲央行預計將在周四降息，而瑞士央行和瑞典央行已經轉向更寬鬆政策。(jf)